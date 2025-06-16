"معًا بالوعي نحميها".. القومي للمرأة يُعزز الوعي بقضايا الوطن في القاهرة

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، فعاليات اللقاء التنسيقي الأول على مستوى المحافظات، والأول مع محافظة القاهرة والمديريات التابعة لها في اطار مبادرة معا بالوعى نحميها التى أطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية.

وقد شهد اللقاء حضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي عضوة المجلس ، ومها مروان مقررة فرع المجلس بمحافظة القاهرة، وايزيس حافظ منسقة المبادرة وخبيرة تنمية المرأة، والدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوى نائبة المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء يحيى الأدغم سكرتير عام المحافظة، واللواء ابراهيم عوض مستشار المحافظ للمتابعة والمشروعات، ومديرى المديريات والهيئات الخدمية وعضوات وأعضاء فرع المجلس بمحافظة القاهرة.

توفير البيئة الملائمة لتعزيز مشاركة المرأة في تنمية المجتمع

وافتتحت المستشارة اللقاء بالترحيب بالحضور من قلب المجلس القومي للمرأة بيت المرأة المصرية في هذا اللقاء الهام ،وتقدمت بخالص الشكر والتقدير الى محافظ القاهرة، على دعمه المتواصل لقضايا المرأة، والتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، وحرصه الدائم على توفير البيئة الملائمة لتعزيز مشاركة المرأة الفاعلة في تنمية المجتمع، مؤكدة على أن لقاء اليوم يعكس الإيمان بأن قضية تمكين المرأة هي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والأسر، والإعلام، والقيادات المحلية.

كما أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن مبادرة "معًا بالوعي نحميها" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في كافة المحافظات ليست مجرد شعار بل تهدف الى رفع وعي المجتمع بقضايا الوطن، مشددة على أن بناء الوعي لم يعُد ترفًا أو خيارًا، بل هو ضرورة وطنية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة، وأفكار دخيلة، ومحاولات متكررة لزعزعة الاستقرار من الداخل في زمن لم تعُد فيه الحروب تُخاض فقط بالسلاح، بل بالعقول والوعي والمعلومات فقد أصبح الوعي هو السلاح الأهم لحماية المجتمعات.

كما أكدت المستشارة أمل عمار على أن المرأة الواعية هي سر الأسرة الواعية، والمجتمع الواعي، وهم جميعًا خط الدفاع الأول ضد جميع التحديات التي تُهدد سلامنا المجتمعي، فعلى مر العصور أثبتت المرأة المصرية أنها من أهم اسرار النجاح في حماية الوطن والحفاظ عليه، ولذا نعول عليها من جديد لتواصل دورها العظيم فى مساندة وطنها وحمايته من أجل مستقبل مشرق يليق بتاريخنا وحضاراتنا.

واستعرضت المستشارة أمل عمار بعض الإنجازات التي حققتها المبادرة ، حيث تم تنظيم تدريب مدربين لعدد من الميسرات الماليات للتعريف بمحاور المبادرة بهدف نقلها إلى مشرفي مجموعات الادخار والاقراض، وتم تنفيذ 3 معسكرات تدريبية لعدد 150 قيادة دينية من الائمة والقساوسة بهدف ضم اهداف المبادرة ورسائلها ضمن اللقاءات التوعوية التي تعقد خلال جلسات الدوار، بالإضافة إلى تنفيذ 81 ورشة عمل تدريبية لعدد 4014 تستهدف الرائدات والمتطوعات مع المجلس لتعريفهن بالمبادرة واهميتها ، كما تم تنفيذ 4 لقاءات تستهدف طلاب جامعات (بورسعيد – الإسكندرية – المنيا – بني سويف الاهلية) بإجمالي 1360 طالب، بالإضافة الى اللقاءات التي شارك فيها السادة محافظي أسيوط، شمال سيناء، المنيا، الدقهلية للتعريف بأهداف المبادرة وأهمية نشر رسائلها، كما تم اطلاق تنويهات اذاعية تحمل الرسائل التوعوية للمبادرة وتم بثها على العديد من المحطات الإذاعية ، كما صدر كتاب دوري من وزيرة التنمية المحلية بإدراج توصيات الندوة ضمن الفعاليات والأنشطة التي تتم على نطاق المحافظات.

كما أكدت أن لقاء اليوم يستهدف الخروج برؤية شاملة للأنشطة المقرر تنظيمها في إطار المبادرة، وتحديد مساهمات كل مؤسسة وشريك في تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق أثر ملموس ومستدام في المجتمع، متمنية أن يكون هذا اللقاء نقطة انطلاق جديدة نحو تفعيل أقوى للمبادرة، وتوسيع دائرة التأثير، وتوثيق الشراكات بين الجهات المختلفة، و أن يُثمر عن خطة عمل متكاملة تُترجم أهداف المبادرة إلى واقع فعلي، يصل إلى كل أسرة وكل فتاة وكل فرد بالمجتمع، ويُحدث التغيير المطلوب في الفكر والسلوك، فنحن نملك الرؤية، ولدينا الإرادة، وما نحتاجه هو أن نُكمل الطريق معًا، بروح الفريق الواحد، وبإيمان مشترك بأن كل جهد يُبذل من أجل التوعية هو خطوة نحو حماية وطن.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر إلى كلا من قيادات تنفيذية، ودينية، وشبابية ورائدات المجلس المتواجدات في كل الأحياء ، فهنَّ صوت التغيير الحقيقي، وهنَّ من يَحمين الأجيال القادمة بالوعي، كما توجهت بالشكر إلى كلا من شارك في هذه المبادرة الهامة بداية من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، ونشوى الحوفي على الرسائل المؤثرة لنشر الوعي، ومها مروان مقررة فرع القاهرة وعضوات وأعضاء الفرع على الجهد المبذول بالمبادرة، والدكتورة رشا مهدي عضوه المجلس على نشر المبادرة في العديد من الجامعات المصرية، وايزيس محمود على جهودها الكبيرة في إطار التشبيك والتعزيز لتضافر جهود كافة الجهات، وكافة فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات على جهودهم نحو تنفيذ المبادرة من خلال تعزيز الوعي العام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية نحو الوصول لجميع افراد المجتمع.

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أن هذا اللقاء التنسيقى يأتى فى إطار التعاون الوثيق بين محافظة القاهرة والمجلس لتنفيذ المبادرة الرئاسية " معا بالوعى نحميها " والتي تدعمها السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية لتعزيز وعى المراة وتمكينها وحمايتها وتعزيز مشاركتها المجتمعية إيمانًا ان الوعى هو القوة الحقيقية وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلآ أكثر إشراقًا لها ولوطنها ، وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة والنهوض بها إيمانًا بدورها المحورى فى مسيرة التنمية المستدامة بصفتها شريكًا اصيلآ وفاعلآ فى صياغة المستقبل وبناء الجمهورية.

كما أكد على أن محافظة القاهرة تؤمن إيمانًا راسخا بان تمكين المرأة وحمايتها لا يقتصر على منحها الفرص بل يتطلب العمل الجاد على تعزيز الوعى وتهيئة بيئة داعمة تضمن لها التمكين الاقتصادى والاجتماعى والمعرفى وتحفز مشاركتها الفعالة فى الحياة العامة وصنع القرار مؤكدًا ان المحافظة تسعى الى الارتقاء بالمرأة وتطويرها فى خطط المحافظة التنموية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .

وأكدت نشوى الحوفي، على أهمية فتح قنوات للحوار مع الشباب والأجيال القادمة، وضرورة صياغة لغة موحدة تساهم في بناء جسور التفاهم وتعزيز التواصل معهم، مؤكدة على أن الوعي هو الأساس في إدراك قيمة الحياة والهدف منها وهو الأساس فى بناء الوطن وحمايته، مشددة على أهمية الوقوف أمام هذا المفهوم بشكل عميق لدعم بناء شخصية سوية وواعية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل.

بينما استعرضت مها مروان خطة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة فى تنفيذ المبادرة، ورؤيته التى تشمل بناء مجتمع واع يتمتع افراده بالوعى والمعرفة لحماية الوطن ودعم قضاياه، و تعزيز دور المرأة وتسليط الضوء علي أهميته فى دعم سياسات الدولة ورفع الوعى الوطنى وخاصة بين الشباب وترسيخ قيم الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية ومواجهة الشائعات والتضليل وتعزيز قيم تماسك الأسرة المصرية مما يحقق التكاتف الوطني وتحقيق التنمية الشاملة وإبراز المشروعات التنموية وأثرها على المواطن، وأكدت أن ذلك سوف يتم باستخدام طرق عديدة للتوعية كالفنون والاعلام لعرض فعاليات المبادرة.

وأكدت الدكتورة عصمت أباظة عضو فرع القاهرة على أنه تم التنسيق بين فرع المجلس بالمحافظة و إدارات الكليات الفنية لتبنى المبادرة وادراجها فى خطة التدريس لطلاب الفرقتى الرابعة والخامسة بداية من العام الدراسي القادم، وتنظيم ندوات توعوية ودورات تأهيلية، وتنفيذ مشاريع طلابية و معرض جماعي لعرض لوحات الطلاب التى تحمل اسم المبادرة.

وعرضت مي الجرحي عضوة فرع القاهرة خطة الفرع الاعلامية للتوعية بالمبادرة بوسائل الإعلام المختلفة.

وفى ختام اللقاء قامت المستشارة أمل عمار بإهداء الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة درع المجلس القومي للمرأة تقديرًا لجهوده في دعم تمكين المرأة المصرية.

وتم عرض فيلم توعوى حول أهمية الوعى، بمشاركة العديد من الفنانين والشخصيات العامة.