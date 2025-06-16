الخطيب يزيد عقوبة تريزيجيه 4 أضعاف

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي زيادة العقوبة المالية المفروضة على محمود حسن “تريزيجيه”، إلى مليون جنيه؛ بعد مخالفته نظام تسديد ضربات الجزاء، خلال مواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكان الجهاز الفني قد فرض عقوبة قدرها 250 ألف جنيه علىة اللاعب، أمس.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي في الخامسة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت أمريكا- الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية؛ من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.