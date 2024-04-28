بري: ننتظر اقتراح فرنسا الهادف لخفض التصعيد ووقف القتال

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وبانتظار تسلم الاقتراح الفرنسي الرامي إلى خفض التصعيد ووقف القتال.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إذ تناولا تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

وبعد اللقاء، غادر الوزير سيجورنيه دون الإدلاء بتصريح.

بدوره، شكر بري لفرنسا حرصها ودورها وللرئيس إيمانويل ماكرون جهوده لمنع الحرب على لبنان، مؤكدًا أن لبنان يتمسك بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

كما عرض بري لوقائع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، خاصة القرى الحدودية الجنوبية، من خلال خارطة أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية تبين حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقرى والبلدات، فضلاً عن الأراضي والمساحات الزراعية والحرجية، واستخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دولياً وتجاوزها لقواعد الاشتباك.

وأكد للوزير الفرنسي "انتظار لبنان لتسلم الاقتراح الفرنسي الرامي إلى خفض التصعيد ووقف القتال وتطبيق القرار الأممي تمهيداً لدراسته والرد عليه" .

وفي الملف الرئاسي، أثنى بري على جهود اللجنة الخماسية للتوصل عبر التشاور لانتخاب رئيس للجمهورية.