بربع بانية.. طريقة عمل حواوشي الفراخ

يعد الحواوشي من الأكلات المحببة لدي الكثير وهناك طرق كثيرة للتحضير ولذلك نقدم لكي طريقة عمل حواوشي الفراخ بطريقة سهلة جدا.
المقادير:
دجاج بانية مفروم
بصل مفروم
فلفل حار
كركم
كارى
سمنه
خبز مصرى
بيضة
بقسماط
طماطم
ملح و فلفل أسود
**طريقة التحضير:
* إخلطى الدجاج المفروم مع الملح والفلفل الأسود والكارى والكركم والطماطم والفلفل الحار الشرائح والبصل
* أضيفى البقسماط والبيضة
* أفردى الخليط داخل الخبز المصرى وأدهنيه بالسمنة السايحة
* أدخلى الحوواشى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه وزينى الوجة بالبقدونس المفروم