عمرو الحديدي: أكرم توفيق أنقذ كولر من أزمة في وسط ملعب الأهلي

صرح عمرو الحديدى نجم النادى الأهلى السابق بأنه سعيد بعودة محمود متولى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة مع الفريق الأحمر فى مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عمرو الحديدى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع عبر أون تأيم سبورت آف آم على موجات 93.7: " إمام عاشور ظهر بشكل جيد ومعلم فى وسط الملعب وقادر على صناعة هجمات بشكل متميز وأكرم توفيق أنقذ المدرب السويسرى كولر بسبب غياب ديانج ومروان عطية بعد تألقه في مباراة مازيمبي ".

وتابع عمرو الحديدى " كنت أتمنى مواجهة الأهلى ضد صن داونز فى المباراة النهائية والفريق الأحمر لا يخشى اى فريق والنتائج السابقة لن تؤثر على هذه المواجهة ولن تحدث مرة أخرى".

وأشار عمرو الحديدى " محمد عبد المنعم يشبه أشرف قاسم وهانى رمزى فى طريقة اللعب ولكن لابد من الهدوء فى التعامل مع بعض الكرات ".