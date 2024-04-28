بلينكن يزور مستوطنة بئيري بعد هجوم 7 أكتوبر

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة في مستوطنة بئيري الأربعاء المقبل، ما يجعله أعلى مسؤول أمريكي يزورها منذ أن هاجم عناصر حماس إسرائيل خلال 7 أكتوبر.

وأفاد موقع “واينت” بأن بلينكن سيزور بئيري، بعد زيارة سيجريها إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف الموقع أنه من المقرر أن ينضم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت إلى بلينكن بناء على طلب مكتبه.

ويقوم وزير خارجية إسرائيل كاتس بجولة في بئيري برفقة بلينكن وجالانت أيضًا.

وبحسب ما ورد تعمل الولايات المتحدة مع إسرائيل لمنع المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ويشارك مسؤولون أمريكيون أيضًا في مفاوضات بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية ومصرية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار المؤقت والإفراج عن عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حماس.