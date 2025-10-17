القارة الثامنة مغمورة بالمياه.. زيلانديا تغير خريطة الأرض

اكتشف العلماء مؤخرًا قارة زيلانديا، التي تقع تحت سطح المحيط الهادئ، ما يمثل تحديًا للمفاهيم القديمة حول جغرافية الأرض، حيث يفجر هذا الاكتشاف فضولًا متجددًا حول الأسرار الخفية في قاع المحيط، ليجعل من زيلانديا موضوعًا مثيرًا للاهتمام بين الجيولوجيين والمؤرخين

تُعرف زيلانديا الآن بأنها القارة الثامنة على كوكب الأرض، وقد كانت في السابق جزءًا من قارة جندوانا العملاقة القديمة.

على الرغم من أن معظم هذه الكتلة الأرضية مغمورة بالمياه، إلا أنها تتمتع بخصائص جغرافية مدهشة وأنظمة بيئية فريدة. من خلال تطورات تكنولوجيا الأقمار الصناعية بين عامي 2020 و2023، تم الكشف عن صورة ظلية لزيلانديا تحت الماء، مما أكد على مكانتها القارية.