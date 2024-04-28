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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسبب عيب خطير.. هوندا تستدعي 221 من موتوسيكلاتها باهظة الثمن

هوندا
هوندا

تعتبر الجودة والموثوقية من العوامل الأساسية التي يبحث عنها المستهلكون عند اختيار سياراتهم، ولكن في بعض الأحيان قد تواجه الشركات التصنيعية تحديات تقنية تستدعي استدعاء المنتجات لإجراء الصيانة اللازمة، وهذا ما حدث مع هوندا فيتنام مؤخرًا.

قامت هوندا فيتنام بإستدعاء 221 من دراجتيها النارية باهظة الثمن، CBR1000RR Fireblade و Gold Wing، بسبب مضخات وقود معيبة قد تؤدي إلى توقف محركها.

تم تصنيع 74 دراجة نارية (موتوسيكل) CBR1000RR و147 Gold Wings في اليابان بين سبتمبر 2017 ومارس 2023، وتم استيرادها إلى فيتنام، ولكن بسبب التغيرات في أساليب الإنتاج، اكتشفت هوندا فيتنام مشكلة في دافعة مضخة الوقود المعيبة. 

تسبب هذا الخلل في عدم تدفق الوقود بشكل صحيح إلى المحرك، مما قد يجعل تشغيل المحرك صعبًا وربما يؤدي إلى توقف السيارة.

وبالرغم من عدم تسجيل أي حوادث في فيتنام بسبب هذا الخلل، قررت هوندا فيتنام استدعاء الدراجات النارية المتأثرة للتحقق من الخلل وإصلاحه. يتوجب على أصحاب هذه السيارات الاتصال بالوكلاء المعتمدين لديهم لتقديم الصيانة اللازمة، والتي من المتوقع أن تستغرق حوالي ساعة.

يبلغ سعر CBR1000RR حاليًا 1.05 مليار فيتنامي (41,400 دولار أمريكي)، في حين يصل سعر الجناح الذهبي إلى 1.23 مليار فيتنامي (48,500 دولار أمريكي). هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود هوندا لضمان سلامة عملائها وجودة منتجاتها، وتعكس التزام الشركة بتقديم منتجات موثوقة وذات جودة عالية.

HondaCBR1000RRRFirebladeSP9562-6204-7226-1714097484
HondaCBR1000RRRFirebladeSP9562-6204-7226-1714097484
هوندا فيتنام موتوسيكل

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