كشف غموض مقت.ل سيدة داخل مسكنها بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة عجوز داخل مسكنها مقتولة بطعنات غادرة بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى.



وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الجريمة نجل مالك المنزل محلة اقامه السيدة الضحية وارتكابه الجريمة بقصد الاستيلاء علي أموالها وسرقه مقتنيات شقتها السكنية .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من المقدم محمد برلسي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اكتشاف "م ن"52 سنة سيدة متوفاة في ظروف غامضة بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على تطورات الحادث .

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام لعرضها علي الطب الشرعي.

وكثف ضباط الشرطة بقسم شرطة ثان المحلة من جهودها عقب اكتشاف وجود شبهه جنائية في الحادث .

وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف المقدم محمد عيد رئيس مباحث من تحديد هوية المتهم وتم ضبطه واقتياده إلي ديوان القسم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.