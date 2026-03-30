وداعًا فاطمة كشري … نهاية رحلة فنية طويلة

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة فاطمة كشري، التى عرفت كأشهر كومبارس، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية.

وكان آخر ظهور لها منذ شهرين في برنامج “وصفة مروة” تقديم الفنانة مروة عبد المنعم، وتحدثت عن بداياتها في عالم الكومبارسات ومسيرتها ككومبارس معروفة، كما تحدثت عن علاقتها بأخواتها والصعوبات التي واجهتها، مسلطة الضوء على جوانب من حياتها الشخصية والفنية التي أحبها الجمهور.

وانطلقت المسيرة الفنية للفنانة فاطمة كشري عام 1989، من خلال فيلمي “صراع الأحفاد” و”كتيبة الإعدام”.

وكان أول ظهور لها من خلال مسلسل “دهب قشرة” عام 2001، ثم شاركت فى العديد من الاعمال مثل “أحلى الأوقات”، “سجن النسا”، “عريس من جهة أمنية”، و”خالتي فرنسا".