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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان في طنطا.. صور

معارض تضامن الغربية
معارض تضامن الغربية

نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى منشأة جنزور ونواج ومنشأة الأوقاف وعزبة فوده وعزبة توفيق عطية بمركز طنطا فى محافظة الغربية.

وصرح أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية ، بأن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدا على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الاثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

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وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن توزيع الأورمان للاثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

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التضامن الاجتماعي بالغربية التضامن الاجتماعي الأسر الاولى بالرعاية الرعاية الاجتماعية بكلية التربية جمعية الاورمان جمعيات الأهلية جامعة طنطا

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