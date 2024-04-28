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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمخاطبات رسمية.. الأهلي يطلب الحصول على السعة الكاملة للجماهير في نهائي أفريقيا

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامى محمد الليثى عن فتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب خلال الساعات الماضية باب الاتصالات مع الجهات الأمنية لحضور السعة الكاملة للجماهير باستاد القاهرة أمام الترجي التونسي في نهائي أفريقيا يوم 25 مايو المقبل.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت آف إم عبر موجات 93.7: "يرغب الأهلي في الحصول على السعة الكاملة أمام الترجي لحشد جماهيره من أجل حسم اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخ النادي".

كانت مباراة الأهلي ومازيمبي التي أقيمت الجمعة الماضي، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي أفريقيا و فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة وحضرها أكثر من 50 ألف مُشجع.

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بمخاطبات رسمية.. الأهلي يطلب الحصول على السعة الكاملة للجماهير في نهائي أفريقيا


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