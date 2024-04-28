انتهاء منافسات دوري النيل.. الأهلي المصري وأهلي بني غازي إلى كيجالي

انتهت مساء اليوم السبت منافسات مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وتمكن أهلي بني غازي "ليبيا" من تحقيق الفوز في مباراته السادسة على حساب نادي سيتي أويلرز "أوغندا" بنتيجة ١١٠/٧٨.

فيما تمكن النادي الأهلي "مصر" من إنهاء منافساته بالفوز على فريق بانجي "إفريقيا الوسطى" بنتيجة ٩٤/٧١.

وبهذه النتائج، فقد ضمن تأهل كلا من الأهلي "مصر" وأهلي بني غازي "ليبيا" إلى المرحلة النهائية من بطولة الدوري الأفريقي المقرر إقامتها في كيجالي، عاصمة رواندا.

وتصدر النادي الأهلي "مصر" ترتيب مجموعة النيل بعد الفوز في ٥ من ٦ مباريات، بينما حل أهلي بني غازي "ليبيا" وصيفا بتحقيق الفوز في ٣ من ٦ مواجهات.