عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي قبل لقاء الزمالك ودريمز بالكونفدرالية الأفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بنادي دريمز الغاني اليوم الأحد على استاد بابا يارا بغانا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هنكسب ان شاء الله ونصعد فاينال ونفوز بالكونفدرالية وناخد السوبر الأفريقي سواء من الترجي زي ماحصل قبل كده او من الاهلي زي ماحصل قبل كده برضوا ❤️"

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب “بابا يارا” في تمام السابعة مساء اليوم الأحد.