رانيا فريد شوقي تشيد بمسرحية الملك لير على المسرح القومي

عبَّرت الفنانة رانيا فريد شوقي عن إعجابها الكبير بمسرحية "الملك لير في منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك التي تُعرض على خشبة المسرح القومي، مؤكدة أن العرض يحمل في طياته لمسات فنية تجمع بين الإبداع والأصالة.

رانيا فريد شوقي وصفت المسرحية بأنها "عرض جميل وصادق"، مشيرة إلى أن كل لحظة في العرض كانت تعبيرًا حقيقيًا عن حب المسرح والفن. وأضافت أن النجم الكبير دكتور يحيى الفخراني، قائد هذا العمل الرائع، يثبت دائمًا أن المسرح لا يزال حيًا ويملك روحًا حية، وأن الفن الحقيقي لا يمكن أن يغيب. ووجهت رانيا شكرًا خاصًا للفخراني على إتاحة الفرصة لجيل جديد من الجمهور للاستمتاع بهذا العمل العظيم، في ظل أن البعض منهم لم يشهد العروض السابقة لهذه المسرحية التاريخية.

رانيا فريد شوقي لم تُغفل أيضًا دور الفنانين الموهوبين المشاركين في العرض، وعلى رأسهم الفنان طارق الدسوقي، الذي أضاف بحضوره وبساطة أدائه روحًا خاصة للعمل. كما وجهت الشكر والتقدير للمخرج شادي سرور على رؤيته المبدعة التي جعلت هذا العرض مختلفًا عن العروض السابقة، متحدثة عن الموسيقى التي لامست الإحساس والإضاءة، الديكور، الملابس، والرقص التي أضفت طابعًا مميزًا على كل مشهد في المسرحية.

تكريم لكل المشاركين: من القلب للجمهور

وفي نهاية تدوينتها، شكرت رانيا فريد شوقي جميع الممثلين المشاركين في العرض، مشيرة إلى أن كل واحد منهم أبدع بطريقته الخاصة، ليجعل الجمهور يعيش حالة فنية رائعة ومليئة بالعاطفة. كما قدمت شكرًا خاصًا للمسرح القومي ومديره الدكتور أيمن الشيوي على تقديم هذا العمل الرائع، الذي يُعزز مكانة المسرح كفن أصيل في قلب الجمهور المصري.

ختامًا: رحلة فنية مليئة بالحب والإبداع

قدمت الفنانة رانيا فريد شوقي هذا الشكر والتقدير لفرقة "الملك لير" كرسالة حب للفن الأصيل الذي لا يزال يحتفظ بمكانته في قلوب جمهور المسرح، مُؤكدة على أن العروض المسرحية الحقيقية هي التي تعيش في الذاكرة وتستمر في التأثير على الجميع