بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

أعلنت شركة تسلا عن استدعاء 6,197 شاحنة سايبرتراك بعد اكتشاف خلل في تثبيت شريط الإضاءة الأمامي (Light Bar)، حيث تبيّن أن المادة اللاصقة المستخدمة في عملية التركيب لم تُطبّق بالشكل الصحيح، ما تسبب في انفصال الشريط لدى عدد من الملاك.

خلل في المادة اللاصقة يتسبب في الاستدعاء

وفقًا لتقرير الإدارة الوطنية لسلامة المرور الأمريكية (NHTSA)، يعود سبب المشكلة إلى سوء استخدام المادة اللاصقة الهيكلية أثناء عملية التصنيع، مما جعل تثبيت شريط الإضاءة غير آمن.

ورغم أن هذه المادة تُعرف بقوتها العالية عند استخدامها بطريقة صحيحة، إلا أن أي خطأ في خطوات التطبيق يجعلها عديمة الفاعلية تقريبًا، وهو ما حدث في بعض سيارات سايبرتراك التي أُنتجت مؤخرًا.

مئات الشكاوى دون إصابات أو حوادث

حتى الآن، تلقت تسلا 619 شكوى ضمان تتعلق بانفصال شريط الإضاءة، لكن الشركة أكدت عدم تسجيل أي إصابات أو حوادث مرتبطة بالمشكلة.

وتعمل الشركة على التواصل مع الملاك المتضررين لإصلاح الخلل من خلال استبدال الشريط أو إعادة تركيبه باستخدام أدوات تثبيت ميكانيكية أكثر أمانًا.

تسلا تواجه تحديًا جديدًا في سلسلة من المشاكل

تنضم هذه المشكلة إلى قائمة طويلة من العثرات التصنيعية التي واجهت تسلا مؤخرًا في طرازاتها المختلفة، خصوصًا في سايبرتراك الذي يُعد أحد أبرز مشاريعها المستقبلية.

ويرى محللون أن تكرار هذه الاستدعاءات قد يؤثر على ثقة المستهلكين في منتجات الشركة، خصوصًا مع تصاعد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.