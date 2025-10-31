قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة
أقرب محطة مترو من المتحف المصري الكبير وأسعار تذاكر الدخول
أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. أخبار تهمك اليوم الجمعة
وزارة الأوقاف تعقد دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي
موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 31-10-2025 والقنوات الناقلة
الصحة الفلسطينية تتسلم 30 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال
فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل
قصي خولي وكاريس بشار.. تفاصيل مسلسل 5 أرواح في رمضان 2026
الزمالك يبحث عن العودة للانتصارات أمام طلائع الجيش في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
عزة عاطف

أعلنت شركة تسلا عن استدعاء 6,197 شاحنة سايبرتراك بعد اكتشاف خلل في تثبيت شريط الإضاءة الأمامي (Light Bar)، حيث تبيّن أن المادة اللاصقة المستخدمة في عملية التركيب لم تُطبّق بالشكل الصحيح، ما تسبب في انفصال الشريط لدى عدد من الملاك.

خلل في المادة اللاصقة يتسبب في الاستدعاء

وفقًا لتقرير الإدارة الوطنية لسلامة المرور الأمريكية (NHTSA)، يعود سبب المشكلة إلى سوء استخدام المادة اللاصقة الهيكلية أثناء عملية التصنيع، مما جعل تثبيت شريط الإضاءة غير آمن.

ورغم أن هذه المادة تُعرف بقوتها العالية عند استخدامها بطريقة صحيحة، إلا أن أي خطأ في خطوات التطبيق يجعلها عديمة الفاعلية تقريبًا، وهو ما حدث في بعض سيارات سايبرتراك التي أُنتجت مؤخرًا.

مئات الشكاوى دون إصابات أو حوادث

حتى الآن، تلقت تسلا 619 شكوى ضمان تتعلق بانفصال شريط الإضاءة، لكن الشركة أكدت عدم تسجيل أي إصابات أو حوادث مرتبطة بالمشكلة.

وتعمل الشركة على التواصل مع الملاك المتضررين لإصلاح الخلل من خلال استبدال الشريط أو إعادة تركيبه باستخدام أدوات تثبيت ميكانيكية أكثر أمانًا.

تسلا تواجه تحديًا جديدًا في سلسلة من المشاكل

تنضم هذه المشكلة إلى قائمة طويلة من العثرات التصنيعية التي واجهت تسلا مؤخرًا في طرازاتها المختلفة، خصوصًا في سايبرتراك الذي يُعد أحد أبرز مشاريعها المستقبلية.

ويرى محللون أن تكرار هذه الاستدعاءات قد يؤثر على ثقة المستهلكين في منتجات الشركة، خصوصًا مع تصاعد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

تسلا سايبرتراك تسلا عيوب تسلا استدعاء سيارات سيارات كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

قش الأرز

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

ماكلارين

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

نيسان فرونتير

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

بالصور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد