بالصور

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
عزة عاطف

في خطوة جريئة تعيد تعريف مفهوم السيارات الكهربائية، كشف فريق من المهندسين السابقين في شركة تسلا عن سيارتهم الجديدة Longbow Speedster، والتي تمثل فئة جديدة بالكامل تعرف باسم “المركبات الكهربائية خفيفة الوزن” (FEV).

والمفاجأة أن هذا الطراز التجريبي جاهز قبل أن تنتهي تسلا من تطوير Roadster المنتظرة منذ سنوات، ما يعكس سرعة التطوير والابتكار التي يتمتع بها الفريق الجديد.

تصميم وإنجاز في زمن قياسي

استطاع فريق Longbow تطوير النموذج الأول من السيارة خلال ستة أشهر فقط، وهي فترة تعد قياسية في عالم السيارات الكهربائية.

وتزن Speedster نحو 895 كيلوجرامًا فقط (أي ما يعادل 1,973 رطلًا)، ما يجعلها أخف بنحو النصف مقارنة بمعظم السيارات الكهربائية الموجودة في الأسواق اليوم.

هذا الوزن المنخفض يمنحها رشاقة وسرعة استثنائية مع الحفاظ على مدى قيادة مذهل يصل إلى 275 ميلًا (443 كم) وفقًا لمعيار WLTP الأوروبي.

مواصفات سيارة Speedster المنافسة لتسلا

رغم كونها سيارة كهربائية خفيفة الوزن، إلا أن Longbow Speedster لا تساوم على الأداء.

فهي تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.5 ثانية فقط، لتنافس بذلك سيارات رياضية خارقة تفوقها وزنًا وسعرًا.

وتشير الشركة إلى أن هذا الطراز التجريبي ما هو إلا مقدمة لسلسلة من السيارات الرياضية الكهربائية التي تركز على خفة الوزن بدلًا من البطاريات الضخمة، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من السيارات الكهربائية عالية الأداء.

تبدأ أسعار Longbow Speedster من 84,995 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل تقريبًا 111,732 دولارًا أمريكيًا (شامل الضريبة).

وتخطط الشركة لإطلاق نسخة Roadster مزودة بسقف ثابت بسعر أقل يبلغ 64,995 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 85,438 دولارًا).

أما عمليات التسليم، فمن المقرر أن تبدأ في عام 2026، لتكون بذلك واحدة من أكثر السيارات الكهربائية المنتظرة في فئة الأداء الفائق.

بينما لا تزال تسلا Roadster قيد التطوير منذ إعلانها الأول عام 2017، تمكن فريق Longbow — المؤلف من مهندسين سابقين في تسلا — من تقديم نموذج واقعي جاهز للإنتاج خلال أقل من عام.

يسلط هذا الإنجاز يسلط الضوء على تغير خريطة المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، حيث لم تعد الشهرة وحدها كافية، بل أصبحت الابتكارات الفعلية والسرعة في التنفيذ هي معيار التفوق.

تمثل Longbow Speedster خطوة ثورية في عالم السيارات الكهربائية؛ فهي خفيفة الوزن، سريعة، وعملية في الوقت ذاته.
وبينما تسعى الشركات الكبرى إلى إنتاج سيارات كهربائية ببطاريات ضخمة وأوزان ثقيلة، تقدم Longbow رؤية مختلفة تركز على الكفاءة الديناميكية والابتكار الهندسي.

ربما تكون هذه السيارة بداية جيل جديد من السيارات الكهربائية الرياضية التي تجمع بين الأداء المتفوق والوزن الفائق الخفة.

