الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

عزة عاطف

بعد ما يقرب من 10 أشهر من التأخير، بدأت إشارة مرور جديدة في مدينة فريزنو بولاية كاليفورنيا الأمريكية العمل، بعد مشروع بلغت تكلفته 2.4 مليون دولار وشهد سلسلة طويلة من الإجراءات البيروقراطية والتنسيق بين المدينة والمقاطعة.

سبب التأخيرات الطويلة في تشغيل إشارة المرور

كان المشروع الذي طال انتظاره جزءًا من خطة لتحسين السلامة المرورية وتخفيف الازدحام، لكن سلسلة من الإجراءات الحكومية المعقدة والموافقات المتأخرة بين السلطات المحلية أدت إلى تعطيله لما يقارب العام.

وأوضح المسئولون أن التأخير نتج عن الحاجة إلى التنسيق بين أجهزة المدينة والمقاطعة، وهو ما استلزم مراجعات متعددة وخطط هندسية محدثة قبل الحصول على الموافقات النهائية.

تحسين ملحوظ في حركة المرور بعد التشغيل

منذ تفعيل الإشارة الجديدة، أكدت المتاجر المحلية وسكان المنطقة أن حركة المرور أصبحت أكثر انسيابية، وأن مستوى السلامة على التقاطع تحسن بشكل واضح.

وأشار أصحاب الأعمال إلى أن المشروع، رغم تكلفته العالية وتأخره، أحدث فرقًا ملموسًا في تدفق المركبات وسهولة الوصول إلى المتاجر.

تجسد هذه الواقعة المعنى الحرفي لعبارة “الشريط الأحمر” التي تستخدم عادة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية المفرطة التي تبطئ تنفيذ المشاريع العامة.

فبينما صُمم المشروع في البداية لتحسين حركة المرور، أصبح في النهاية رمزًا للتأخير الإداري الذي يُعطل التقدم حتى في أبسط المبادرات المحلية.

