بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يمازح فيه الفنان حسن شاكوش بعد أن كذّبه كل من شريف منير ومحمد منير عندما ادعى شاكوش بأنه كل منهما قال له أحسن صوت يغنى لمصر.

وقال عمر كمال فى الفيديو بصحبته حسن شاكوش: «عايز أعرف بس يا حسن مين قالك إنك الوحيد الذي تصلح تغني لمصر؟»، ليرد «شاكوش» بأنه الكينج محمد منير، إلا أن «كمال» بادره بقوله: «محمد منير قال محصلش ولا يعرفك ولا شافك قبل كده".

ورد حسن شاكوش قائلا : يبقى شريف منير، ولكن عمر كمال قاله : برده نفى وعلق شاكوش : كمان، خلاص يبقى أسامة منير، ومع التأكيد أن ذلك لم يحدث قال إنه يقصد الفنان سراج منير، وأكد له عمر كمال أن هذا الفنان توفى منذ سنوات طويلة.

وقد أثار حسن شاكوش حالة من الجدل الواسع فى الفترة الأخيرة بتصريحاته بشأن أنه الوحيد الذى يصلح أن يغنى لمصر وهو ما قاله حسن على لسان محمد منير ولكن الأخير نفى هذا الأمر فى تصريحات تلفزيونية وتراجع حسن شاكوش عن كلامه، ثم أشار إلى أنه يقصد الفنان شريف منير، إلا الأخير نفى ذلك أيضا عبر حسابه على "انستجرام".