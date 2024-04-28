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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مساعد وزير التموين: أزمة السكر لم تكن مشكلة إنتاج ولكن «سوء التوزيع» السبب

اجتماع اللجنة الاقتصادية
اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أزمة السكر التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية لم تكن مشكلة إنتاج ولكن بسبب سوء التوزيع والتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل.

وقال «عشماوي» خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة موازنة الهيئة للعام المالي 2024 /2025 .

وأضاف أن لدينا 8 شركات منتجة للسكر وكنا نقوم بحصر يومي لإنتاج تلك الشركات.

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، إلا أن الوزارة حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.

وشدّد على أن الدولة وفرت السكر في كافة المنافذ الخاصة بمُبادرة الحكومة التي تم طرحها من خلال الهيئة، كما تم توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظ حتي لا تعاني أي محافظة من نقص السكر.

وحول ما تردّد عن إغلاق أحد مصانع  السكر بسبب قلة الإنتاج، قال «عشماوي»: "صانعي العسل الأسود استطاعوا الحصول علي القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ما تم طرحه من قبل الحكومة وهذا هو سبب مشكلة هذا المصنع".

مساعد أول وزير التموين أزمة السكر الجرارات السلاسل السلع

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مساعد وزير التموين: أزمة السكر لم تكن مشكلة إنتاج ولكن «سوء التوزيع» السبب

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