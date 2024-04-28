بكاميرا 108 ميجابكسل.. أحدث موبايل Vivo للفئة المتوسطة | بأرخص سعر

تم الكشف رسميًا عن هاتف الألعاب Infinix GT 20 Pro في المملكة العربية السعودية. يقدم خليفة هاتف GT 10 Pro للعام الماضي إصدارًا محسنًا لتصميم Cyber Mecha، ويتميز بتصميم إضاءة RGB على شكل حرف C.

مواصفات وميزات Infinix GT 20 Pro

يتميز هاتف Infinix GT 20 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة مع حواف نحيفة.

تشير الشركة بشكل خاص إلى أن الحافة السفلية يبلغ قياسها 2.1 مم فقط، مما يسمح لها بتقديم نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 94.3% ، تقدم الشاشة دقة FHD + ومعدل تحديث 144 هرتز، وتعتيم PWM 2340 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة، وتغطية ألوان DCI-P3 ، كما تتميز بمستشعر بصمة داخل الشاشة لمزيد من الأمان.

يعمل هاتف Infinix GT 20 Pro بمعالج Dimensity 8200 Ultimate ، يقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) LPDDR5x بحجم 8 جيجابايت / 12 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت، يدعم الهاتف حتى 12 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية.

تم تجهيز الجهاز بمعالج عرض ألعاب مخصصة، وهي Pixelworks X5 Turbo، والتي تستخدم تقنية MEMC وتقنية Game Optical Optimization لتحقيق معدلات إطارات ألعاب تصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

يحتوي هاتف Infinix GT 20 Pro على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 وات. يدعم ميزات الشحن مثل PD 3.0 ووضع Hyper Charge والشحن الالتفافي. يعمل بنظام التشغيل XOS 14 for GT المستند على Android 14، والذي يبدو أنه يوفر تجربة خالية من التطبيقات غير الضرورية. أكدت الشركة أن هاتف GT 20 Pro سيحصل على ترقيتين رئيسيتين لنظام التشغيل Android وثلاث سنوات من تحديثات تصحيح الأمان.

لمزيد من المتعة في تجربة الألعاب، تم تجهيز هاتف GT 20 Pro بمكبرات صوت مزدوجة من JBL ومحرك خطي يعمل على المحور X للاهتزاز أثناء اللعبة.

يحتوي هاتف Infinix GT 20 Pro على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مدعومة بالتصوير البصري OIS ، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 2 ميجابكسل. أما على الواجهة الأمامية، فهو يملك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

تشمل الميزات الأخرى بـ هاتف Infinix GT 20 Pro، دعما لشبكة واي فاي Wi-Fi 6 ، و تقنية Bluetooth، ونظام المواقع العالمي GPS، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC، و جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، ومنفذ شحن من نوع USB-C، يتميز GT 20 Pro بهيكل مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP54، تبلغ أبعاده 164.26 × 75.43 × 8.15 مليميتر ويزن 194 جرامًا.

سعر Infinix GT 20 Pro

يباع هاتف Infinix GT 20 Pro في خيارين بسعة 8 رام + 256 جيجابايت و 12 رام + 256 جيجابايت، ويسعر الإصدار الأخير بحوالي 1299 ريالا سعوديا (أو ما يعادل 346 دولارًا أمريكًا)، ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان هي: فضي و أزرق و برتقالي.