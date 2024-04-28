عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فصلوني من الكلية.. طالبة جامعة حلوان تروي تفاصيل مثيرة| فيديو

صدى البلد

كشفت سارة هشام، فتاة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، والتى أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، تفاصيل فصلها من الكلية.

وقالت سارة هشام إنها طالبة فى الصف الثانى بكلية حاسبات ومعلومات، وإنها مريضة سرطان ومن المفترض أن تقوم بعمل التحاليل اللازمة، ولكنها أجلت تلك الخطوة لبعد الامتحانات.

وأضافت أن وكيلة الكلية منعتها من دخول الامتحان بسبب أنها تسير ببطء.

وذكرت أنها لم تكن تنوى نشر أى شيء على السوشيال ميديا، ولكنها فعلت ذلك الآن بعد صدور قرار بفصلها من الكلية.

وأكدت أن نائب رئيس الجامعة تواصل معها بعد الضجة التى حدثت على “فيس بوك” بسبب قضيتها، وأخبرها بتحديد ميعاد معها لحل المشكلة.
 

الامتحانات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا حاسبات ومعلومات رئيس الجامعة طالبة جامعة كلية حاسبات ومعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

إنهاء الحرب بغزة لصالح الصفقة.. الكشف عن المقترح المُقدّم من إسرائيل لحماس

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

قطر تدعو إسرائيل وحماس لإظهار الجدية والالتزام في مفاوضات الهدنة

انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

ترشيحاتنا

إسرائيل تخصص أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن صفقة الأسرى

مصطفى شعبان وهدى الناظر.. قصة زواج النجم من مديرة أعمال عمرو دياب |فيديوجراف

مليون و150 ألف جنيه.. قرار عاجل من المحكمة في قضية رشوة آثار إمبابة

بالمستندات.. يومان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

دراسة جديدة للقومي للبحوث: بذور القرع العسلي تعالج الاكتئاب الناتج عن الضغوط العصبية

بربع بانية.. طريقة عمل حواوشي الفراخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع بانية.. طريقة عمل حواوشي الفراخ

الحب كله.. أحدث ظهور لـ ابنة عبلة كامل وحفيدتها

بسبب عيب خطير.. هوندا تستدعي 221 من موتوسيكلاتها باهظة الثمن

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ