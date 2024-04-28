فصلوني من الكلية.. طالبة جامعة حلوان تروي تفاصيل مثيرة| فيديو

كشفت سارة هشام، فتاة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، والتى أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، تفاصيل فصلها من الكلية.

وقالت سارة هشام إنها طالبة فى الصف الثانى بكلية حاسبات ومعلومات، وإنها مريضة سرطان ومن المفترض أن تقوم بعمل التحاليل اللازمة، ولكنها أجلت تلك الخطوة لبعد الامتحانات.

وأضافت أن وكيلة الكلية منعتها من دخول الامتحان بسبب أنها تسير ببطء.

وذكرت أنها لم تكن تنوى نشر أى شيء على السوشيال ميديا، ولكنها فعلت ذلك الآن بعد صدور قرار بفصلها من الكلية.

وأكدت أن نائب رئيس الجامعة تواصل معها بعد الضجة التى حدثت على “فيس بوك” بسبب قضيتها، وأخبرها بتحديد ميعاد معها لحل المشكلة.

