لقاء مصيري| الزمالك يواجه دريمز الغاني اليوم.. استعدادات الفارس الأبيض والتشكيل المتوقع

من المنتظر أن يلعب الفريق الأول لنادي الزمالك مع نظيره الغاني "نادي دريمز" مباراة مصيرية اليوم، الأحد 28 أبريل 2024، ضمن فعاليات نصف نهائي الكونفدرالية لتحديد الفريق المؤهل لنهائي البطولة، فهل سيخطف الفارس الأبيض تذكرة الصعود لنهائي الكونفدرالية؟

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يترقب مشجعو القلعة البيضاء بشدة هذه المباراة الحاسمة التي ستبدأ الساعة السابعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة على أرض استاد "بابا يارا الرياضي" في غانا.

وسيتم عرض المباراة من خلال قنوات “بي إن سبورت” الرياضية بعد أن تنطلق صافرة المباراة عشية اليوم.

وصباح أمس، السبت، وتحديدًا الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت غانا والواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، اجتمع الثنائي فنيًا في إياب الدور النصف النهائي في الكونفدرالية الأفريقية من أجل التوافق على الزي الخاص لكل فريق، بالإضافة إلى التحاور في بعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

تشكيل فريق الزمالك في لقاء نظيره الغاني

سيلعب مباراة الزمالك ودريمز الغاني اليوم التشكيل التالي للفارس الأبيض:

محمد عواد، عبد الرحمن نفاد، معاذ علاء الدين (حراسة المرمى). حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، عمر جابر، حمزة المثلوثي، ياسر حمد (خط الدفاع). محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، ترافيس موتيابا، أحمد حمدي، إبراهيما نداي، سيد عبدالله، زياد كمال، محمد عاطف، نيمار، شيكابالا، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو" (خط الوسط). ناصر منسي، سيف الجزيري، سامسون أكينيولا (خط الهجوم).

استعدادات الفارس الأبيض للمباراة

يستعد المدير الفني للزمالك (جوزيه جوميز) للمباراة المصيرية اليوم من خلال معالجة أخطاء اللاعبين التي حدثت في لقاء الذهاب محذرهم من التسرع أو التهاون في إنهاء الهجمات، كما طالب أعضاء فريقه باستغلال أي فرصة لتسجيل هدف مبكر يعمل على إرباك نظيره الغاني.

إلى جانب ذلك، ركز البرتغالي جوميز على دراسة نقاط القوة والضعف لمنافسه الغاني وطريقته للاستحواذ على الكرة واختراق صفوف الخصم، بالإضافة إلى أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم وطريقة لعبهم.

ومن المتوقع أن يدفع جوميز بقوته الضاربة التي غابت عن مواجهة الذهاب مثل عمر جابر وأحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح.

هل سيخطف الفارس الأبيض تذكرة الصعود لنهائي الكونفدرالية؟

إذا تمكن نادي الزمالك من الفوز على نظيره دريمز الغاني في مباراة اليوم أو حتى الحصول على التعادل الإيجابي، سيستطيع تعويض نتيجة التعادل السلبي التي حصل عليها في لقاء الذهاب الذي تم يوم الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، وهو ما يعني أنه سيحصل على بطاقة التأهل لنهائي الكونفدرالية.