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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: لو الزمالك فشل في تحقيق الكونفدرالية تبقى مصيبة

الزمالك
الزمالك

أكد عبدالحكم أبو علم الناقد الرياضي، أن الزمالك لا بد أن يكون المرشح الأول للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، وهو أقوى بمراحل فنيًا وتسويقيًا عن دريمز الغاني منافسه في نصف نهائي البطولة.

وتابع أبو علم خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بطولة الكونفدرالية أضعف نسخة لها هذا الموسم، نظرًا لضعف المنافسين".

وأضاف عبدالحكيم أبو علم: "لو الزمالك لم ينجح في تحقيق البطولة هذا الموسم، تبقى مصيبة كبيرة، خاصةً مع تراجع مستوى نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، المنافس المحتمل في النهائي حال تأهله على حساب بطل غانا".

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ناقد رياضي: لو الزمالك فشل في تحقيق الكونفدرالية تبقى مصيبة


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