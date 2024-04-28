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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«المؤتمر»: لقاء السيسي برؤساء البرلمانات العربية تأكيد لدور مصر المحوري لدعم القضية الفلسطينية

قيادي بالمؤتمر
قيادي بالمؤتمر

قال الربان وليد جودة ،  أمين عام مساعد القاهرة الكبرى بحزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية، تأكيد لدور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح جودة، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه ويسعى في كل لقاءاته على ضرورة وقف إطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أمين عام مساعد القاهرة الكبرى بحزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي يعمل على توحيد المواقف وتكاتف الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية، ودعم كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

وأشار “الربان” وليد جودة، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل وفق رؤية حكيمة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وشدّد أمين مساعد حزب المؤتمر، على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يشار إلى أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وتناول اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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