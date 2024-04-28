فائزون بجوائز دولية|تلاميذ الدكتور مصطفى جرانة على المسرح الصغير بالأوبرا

تنظّم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، حفلًا موسيقيًا لتلاميذ الدكتور مصطفي جرانة الحاصلين علي عدة جوائز دولية في العزف على البيانو وهم: شادي بدر، يوسف شندي، زينة قدورة، ومازن علاء، وذلك علي المسرح الصغير.

يتضمّن البرنامج عزفًا لعدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منهم بيتهوفن، شوبرت، ليست، شوبان وبرامز.

يُذكر أن الدكتور مصطفى جرانة عميد المعهد العالى للموسيقى «الكونسرفتوار» الأسبق ينتمى لعائلة فنية عريقة فهو نجل الموسيقار الراحل الكبير رفعت جرانه، وقد درس العزف على البيانو بكونسرفتوار القاهرة وحصل على الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى بألمانيا، شارك بالعزف مع أوركسترا برلين، أوركسترا أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفوني.