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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصلاح كسرين مفاجئين في خط مياه الشرب بمنطقة العمار بكفر الشيخ

إصلاح كسر في مياه الشرب
إصلاح كسر في مياه الشرب
محمود زيدان

تمكنت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، من إصلاح كسرين مفاجئين بخط مياه الشرب بمنطقة العمار بشارع ترعة العزب بمركز سيدي سالم. 

 جاء هذا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم.

 وتحركت على الفور فرق الصيانة، وتمكنت من إصلاح الكسرين، مما ساهم في استعادة التشغيل الطبيعي لخط المياه بهدف تفادي أي توقف وتحسين الخدمات والمرافق. 

وكانت منطقة العمار بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، قد شهدت اليوم، كسرين مفاجئين في شبكة مياه الشرب، ما أدى إلى غرق المناطق المتواجدة فيها المياه.

وعلى الفور، هرعت فرق الصيانة بالمعدات اللازمة، وجرى التنسيق بين شركة مياه الشرب والوحدة المحلية، وجرى إنهاء الأزمة، وإصلاح العطلين، وعودة ضخ مياه الشرب مرة ثانية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مياه الشرب والصرف الصحى فرق الصيانة

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