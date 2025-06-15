محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون السياحي وتنظيم فعاليات بشرم الشيخ وسانت كاترين

بحث محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك اليوم بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، مع السفير الهندي لدى جمهورية مصر العربية "سوريش كي ريدي"، سبل آفاق التعاون بين الجانبين في قطاع السياحة، حيث جرى التأكيد على أهمية السوق الهندية؛ كأحد الأسواق الواعدة التي يمكن أن تسهم بقوة في دعم وتنشيط السياحة المصرية، لا سيما في ظل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الهنود بالسياحة الروحية والثقافية، وهما نمطان تتفرد بهما محافظة جنوب سيناء بما تزخر به من مقومات طبيعية ودينية وبيئية فريدة.



وأكد المحافظ - خلال اللقاء - أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع قطاع السياحة في صدارة أولويات التنمية، مشيراً إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على صعيد البنية التحتية والسياحة المستدامة. وأضاف: "نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى جعل جنوب سيناء وجهة عالمية للسياحة المستدامة والمتنوعة، ونرحب بكافة أشكال التعاون التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها الشراكة مع جمهورية الهند الصديقة".



كما تم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة من الهند إلى جنوب سيناء، لاسيما من خلال الترويج لإقامة حفلات الزفاف الهندية الفاخرة بمدينة شرم الشيخ، التي تتمتع بمقومات طبيعية ومرافق سياحية عالمية تؤهلها لتكون وجهة مثالية لهذا النوع من الفعاليات، التي تحظى بإقبال واسع في السوق الهندية.



وفي السياق، ناقش الجانبان مشاركة محافظة جنوب سيناء في مؤتمر سياحي تجاري دولي؛ يُعقد قريباً في الهند، بهدف عرض الفرص الاستثمارية والسياحية بالمحافظة، والترويج لها أمام كبرى شركات السياحة والمنظمات المعنية بالسوق الهندي.



وأشار المحافظ إلى انضمام مدينة شرم الشيخ، في 13 مايو 2025، كعضو كامل في المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية (ICLEI) – الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، وهو ما يعكس التزام المدينة بتطبيق المعايير الدولية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة.



وذكرت محافظة جنوب سيناء - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الحديث تطرق إلى مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، والذي يُعد من أبرز المشروعات التنموية ذات الطابع الروحي والبيئي، حيث جرى بحث إمكانية إنشاء مدرسة دولية متخصصة في رياضة اليوجا بالتعاون مع الجانب الهندي؛ بما يعزز من مكانة سانت كاترين كوجهة فريدة للسياحة الروحانية والعلاجية.