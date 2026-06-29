تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

تراجع متوسط سعر الدولار في مطلع تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل 49.39 جنيه مقارنة 49.87 جنيه سعر بداية تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض 48 قرشا.

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 29-6-2026

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

وتساويسعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي، المصرف المتحد، ميدبنك، البنك الأهلي المصري والشركة المصرفية الدولية، ليسجل:

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك قناة السويس، التعمير والإسكان، الإسكندرية والعقاري المصري العربي لنحو:

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

49.34 جنيه للشراء.

49.44 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك الأهلي الكويتي، المصرف العربي لنحو:

49.33 جنيه للشراء.

49.43 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي، الكويت الوطني، البركة، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي ليسجل:

49.30 جنيه للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول و إتش إس بي سى HSBC ليسجل:

49.28 جنيه للشراء.

49.38 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي لنحو:

49.27 جنيه للشراء.

49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا اليوم الإثنين

وسجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.31 جنيه للشراء.

49.45 جنبه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

49.55 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

49.37 جنيه.

متوسط سعر الدولار اليوم

49.39 جنيه.