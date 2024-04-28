بـ80 ألف.. أرخص سيارة GMC في السعودية

يبحث العديد من السعوديين عن السيارة المثالية لتحمل تحديات الطرق الصعبة في المملكة، والجمع بين الأداء القوي والمتانة في سيارة واحدة، ومن بين الخيارات المتاحة، تبرز سيارات جي إم سي بقوتها وقدرتها على التحمل.

تتنوع أسعار سيارات جي إم سي في السوق السعودي، حيث تتراوح بين 80 ألف ريال و220 ألف ريال سعودي، ويرتبط ذلك بعدة عوامل مثل حالة الموديل وسنة التصنيع والمواصفات الفنية والمميزات الفردية.

تُعد سيارة "اس إل إي 2014" من GMC واحدة من هذه الخيارات المثيرة، بيك أب قوية تتمتع بـ8 اسطوانات، مع عدم وجود ضمان، وتمتاز بموديل "سييرا"، ومسافة مقطوعة تصل إلى 211000 كم.

وبناقل حركة أتوماتيك، تتميز هذه السيارة بسعر منافس يبلغ 82,000 ريال سعودي.

بالنظر إلى هذه الخصائص، تُعتبر هذه السيارة خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن قوة وأداء متميزين، مع الاستفادة من جودة العلامة التجارية جي إم سي وتاريخها الطويل في صناعة السيارات القوية والمتينة.