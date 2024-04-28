عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيف يفيد مركز البيانات والحوسبة السحابية المواطن.. مسئول بالشبكة الوطنية للسلامة يكشف لـ"صدى البلد"

أحمد المصري مسئول
أحمد المصري مسئول التنسيقات الحكومية بالشبكة الوطنية للسلامة

قبل ساعات قليلة، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية P1 كخطوة هامة لتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا كممر رقمي قوي لنقل البيانات وبالتالي ريادة أسواق مراكز البيانات في إفريقيا والشرق الأوسط مرتبطًا بالموقع المصري الذي يتوسط العالم.

على مساحة 23500 م2 تم استغلال 10 آلاف متر مربع منها كمرحلة أولى على أن يتم استغلال باقي المساحة للتوسعات المستقبلية، يقع مركز البيانات والحوسبة السحابية P1 بالاشتراك مع أكثر من 15 شركة محلية وعالمية.

التسهيل والتسريع

وقال المهندس أحمد المصري، مسئول التنسيقات والعلاقات الحكومية بالشبكة الوطنية للسلامة، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية P1 سيفيد المواطن من خلال تسهيل وتسريع حصوله على الخدمة المطلوبة منه نظرًا لتسجيل بياناته بالجهات الحكومية المختلفة في مكان واحد سهل الوصول إليه.

وأكد (المصري) لصدى البلد أن حياتنا جميعًا اليوم أصبحت عبارة عن بيانات سواء في الحياة العادية أو على مواقع الإنترنت، فعندما يتحدث الإنسان يصدر بيانًا وعندما يستخدم مواقع مثل جوجل وغيرها فإنه يتعرض لبيانات ترفيهية أو تعليمية أو غيرها.

وأشار إلى أن مصر الآن تتمتع بمنظومة للتحول الرقمي وفقًا لرؤيتها لعام  2030، لذلك فكان من الضروري العمل على تصميم بنية تحتية للاتصالات والمعلومات من ضمنها الشبكات كالفايبر وغيره. بالإضافة إلى أهم عنصر أساسي بها وهو مراكز تخزين البيانات التي تخزن بيانات الجهات الحكومية بالكامل في أماكن معينة موحدة بدلًا من تسجيل كل جهة بياناتها بشكل منفرد وخلق جزء منعزلة في التواصل بينهم.

تحليل البيانات

ولفت إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية (Cloud) صمم لاستيعاب كم المعلومات الهائل من الجهات الحكومية المختلفة بنظام تأميني صارم يسمح للدولة بالتعرف على نقاط الضعف والقوة لها في محافظات مصر المختلفة، بالإضافة إلى تبادل البيانات بين الجهات المختلفة (Data Exchange) وتحليلها لخدمة المواطن في نهاية المطاف.

وكشف أن مركز البيانات والحوسبة السحابية (Cloud) هي "مخ مصر" وسيشعر المواطن بمزاياها من خلال الجهات التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته مؤكدًا أن المصريين هم أول شعب ابتدع علم تخزين البيانات من خلال البرديات والنقش على المعابد والجدران.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية أحمد المصري مسئول التنسيقات والعلاقات الحكومية بالشبكة الوطنية للسلامة المهندس أحمد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

يتصرف بشياكة .. حسام غالي يوجّه رسالة لـ «شيكابالا»

مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي: لم أرى لمسة اليد في هدف الفريق الكونغولي

مدبولي يلتقى مدير عام صندوق النقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مصر والأردن رفضا التهجير|الرئيس الفلسطيني يحذر من كارثة إنسانية حال اجتياح رفح

ترشيحاتنا

الشرقية الأولى في استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالموجة الـ22

الصحة: لدينا 250 ألف مصاب بسرطان.. و58 مركزا للكشف المبكر

هشام آمنة: استرداد 618 ألف متر وإزالة 543 حالة تعد خلال أسبوع

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في السجل المدني بشبرا الخيمة

وفد من حماس يزور القاهرة غدًا لبحث مقترح وقف إطلاق النار الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيب خطير.. هوندا تستدعي 221 من موتوسيكلاتها باهظة الثمن

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

أنا مبهورة به.. بسمة بوسيل تزور المتحف المصرى

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ