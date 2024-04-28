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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

سر البورسعيدية.. طريقة عمل السمك السنجاري

صدى البلد

اذا كنت من محبي أكلات الأسماك نقدم لكي اليوم طريقة عمل السمك السنجاري بالطريقة البورسعيدية


: المكونات:

كيلو سمك بلطى

جزر مبشور

ثوم مفروم

بصل مفروم

بقدونس مفروم

فلفل ألوان مفروم ناعم

ملح وتوابل سمك

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة زيت

ورق ألمونيوم

طريقة تحضير السمك السنجاري:
فى البداية يجب تنظيف السمك بطريقة جيدة عن طريق فتحه من الظهر على عكس تنظيف السمك للقلى ويصفى جيدًا من الماء ونتركه جانبًا فى وعاء ثم نقوم بإضافة الجزر والبقدونس والبصل والثوم والفلفل مع الخل والزيت والملح والتوابل ونقلب جيدا يجب تحضير صاج كبير ونقوم بوضع ورق الألمونيوم فى الصاج ودهنه بقليل من الزيت نضع السمك على ورق الألمونيوم ونضيف التتبيلة للسمك ونقوم بإدخاله فرن ساخن لمدة 20 دقيقة يقدم السمك مع الأرز الأبيض أو أرز بالشعرية وسلطه الطحينة والسلطة الخضراء.

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