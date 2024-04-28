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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتحرك من الفندق إلى ملعب بابا يارا استعدادا لمواجهة دريمز الغاني

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب "بابا يارا" مبكراً ، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وجاء قرار الجهاز الفني للفريق بعد تعليمات مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بضرورة التواجد في ملعب المباراة بمدة لا تقل عن ساعة ونصف قبل انطلاق صافرة البداية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطولة الكونفدرالية الأفريقية جوزيه جوميز أ دور نصف النهائي دريمز الغاني سيد عبد الله نيمار سيد عبد الله

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