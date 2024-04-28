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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

إشادة برلمانية بافتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية.. ونواب يؤكدون: سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة ومكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
  • برلمانية: افتتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية خطوة هامة في مسيرة التحول الرقمي
  • النائب إبراهيم الديب: مركز البيانات الحكومية محور التحول الرقمي والرقمنة
  • نائب: افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية يعكس رؤيته لبناء مستقبل أفضل
     

 

أشاد عدد من النواب بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وأكدوا أن المركز سيمكن الحكومة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

فى البداية، قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يُعدّ خطوة هامة في مسيرة مصر نحو التحول الرقمي، وسيُساهم المركز في توفير خدمات حكومية ذكية للمواطنين، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وسريع.

وأوضحت “نصر”، في تصريحات صحفية لها، أن المركز سيُساهم المركز في تحسين كفاءة العمل الحكومي، من خلال أتمتة العديد من المهام وتقليل الاعتماد على الورق.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المركز يستهدف تعزيز الأمن السيبراني للبيانات الحكومية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال توفير بينة تحتية متطورة للخدمات الرقمية.

وأكدت النائبة منال نصر، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية سيلعب دورًا هامًا في دعم الدولة المصرية، حيث يعمل على دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير بيئة مناسبة للأعمال الرقمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المركز سيُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير خدمات حكومية أفضل، فضلا عن تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي.

ولفتت النائبة منال نصر، إلى أن المركز سيمكن الحكومة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

من جانبه، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمي والميكنة والذكاء الاصطناعى، هو السمة السائدة لجميع دول العالم خلال الفترة المقبلة، وكانت مصر بتوجيهات القيادة السياسية على موعد مع التكنولوجيا، وحققت خطوات جادة فى قطاع التكنولوجيا، وأصبحت مصر تمتلك مركزا إلكترونيا لتخزين واستخدام وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشاد الديب، فى بيان صحفى له، بإنشاء مركز البيانات والحوسبة الحكومية، الذي يعد أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم، معنى بتخزين واسترجاع وتحليل البيانات سواء كانت خاصة بالشركات أو المواطنين، ويُعد ايضا محور التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي فى الوقت الحالى، خاصة أنه يضيف آفاقا جديدة لفكرة ريادة الأعمال، إضافة لجميع الأعمال فى المجالات والصناعات المختلفة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح المركز ألقت الضوء على عدد هام من النقاط، بداية من تكلفة الإنشاء وأهمية هذه المراكز سواء فى حماية البنيات ودورها فى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية، خاصة أن الرئيس أكد أن شكل وأداء الحكومة سيتغير فى ظل وجود هذا المركز، وهو ما يعني سهولة الحصول على الخدمات ودوره فى توفير آلاف فرص العمل فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات على مستوى الجمهورية بل وعلى مستوى العالم فى الوقت الحالى.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مصر تسير بخطى ثابتة فى ظل وجود القيادة السياسية نحو تنفيذ كم من المشروعات القومية والتحول الرقمي وخلق فرص عمل مختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم وتمكين الشباب.

وأشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التطور التكنولوجي والرقمي في مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن  هذا المركز يعتبر أحدث مرافق الحوسبة السحابية على مستوى الحكومة، وهو يتيح تخزين ومعالجة البيانات بطريقة آمنة ومرنة.

وأكد النائب نادر الخبيري، أن الرئيس السيسي يسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وذلك لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، ويوفر بيئة تشغيلية موثوقة للتطبيقات الحكومية المختلفة، للتسهيل على المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المركز سيمكن الحكومة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وسيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

وذكر النائب نادر الخبيري، أن إنشاء المركز يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن أنه يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مستقبل مصر الواعد وتحقيق التنمية الشاملة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية النواب الشفافية التنمية المستدامة

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