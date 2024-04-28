رسائل عاجلة للمصريين.. الرئيس السيسي: فيه وظائف تكنولوجية بتعمل 100 ألف دولار في السنة.. مراكز البيانات والمعلومات ما تضربش بأى نوع من القنابل

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددا من مراكز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، وكشف عن العديد من الرسائل الهامة، والتي نستعرضها من خلال هذا التقرير.

الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة عاجلة للمصريين، قائلًا: “عايز أنبه المصريين اللي بيروحوا يوقفوا مع ولادهم في المراكز عشان يعلموهم في ثانوي، أنا معاكم اعملوا اللي انتو عايزينه، لكن لو انتم موقفتوش مع ولادكم يا مصريين من ابتدائي وإعدادي وثانوي عشان تعلموهم الكلام ده.. فرص إن إحنا نبقى أغنيا هتبقى قليلة”.

وأضاف: “أدعو الأسر المصرية لتغيير بوصلة تعليم أبنائها للمجال الرقمي”.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحسابية الحكومية أنه تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة.

الرئيس السيسي: فيه وظائف تكنولوجية بتعمل 100 ألف دولار في السنة

أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أنه تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية: "بنبه المصريين لتعليم أولادهم في مراكز للثانوية العامة.. علشان يتعلموا التطور التكنولوجي.. فرص بتوفر 20 و30 و40.. المجال ده عاوز مليون كل سنة.. إحنا في مصر فين؟ إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.. ولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي.. خليكم في اللى بنتكلم فيه.. على المستوى الثالث "البرمجة الحديثة" يعمل 100 ألف دولار في السنة".

الرئيس السيسى: مراكز البيانات والمعلومات ما تضربش بأى نوع من القنابل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا بكلمكم عشان انتوا أهلي وناسي ودي بلدنا كلنا والبلد دي لازم ليها مكانة كبيرة، واللي معمول ده فوق خيالكم سواء من التقدم، وبلد زي مصر وبحجمها كنا لازم نعملها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية: “فيه حاجات من اللي اتعملت موجودة تحت الأرض، ما تضربش بأى نوع من القنابل".



الرئيس السيسي: مصر تعتبر محورًا رئيسيًا لنقل البيانات والمعلومات الرقمية في العالم|فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كان لا بد أن نجهز بنية تحتية رقمية قوية، من أجل إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، والتي تمت بتكلفة وصلت مليارات الدولارات.

وقال عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، إن الاستفادة من هذا المركز تجهيز الدولة المصرية للانطلاق الحقيقي، في مجال نقل البيانات والمعلومات الرقمية.

وأضاف أن مصر تعتبر نقطة ومحورًا رئيسيًا لنقل البيانات في العالم، مؤكدًا أنه من الضروري تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر كمنطقة رئيسية لنقل البيانات في العالم.

الرئيس السيسي: إنشاء الحكومة في مكان جديد هدفه مواكبة معايير التقدم العالمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بدأنا الريادة في مجال البيانات في 2018.. عملية إنشاء حكومة في مكان جديد لم تكن عبارة عن مباني بتتبني عشان يبقى شكلها كويس، ولكن إحنا بنتكلم عن عمل جميع المعايير المطلوبة لكي تكون هذه الحكومة متقدمة طبقًا للمعايير الموجودة في العالم”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أنه تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة.

الرئيس السيسي: أكدت ضرورة رقمنة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مدينة العدالة التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة، عملت الدولة على التخطيط لها وتم عرضها وفقا للمعايير المناسبة، وأكدت أنه لا بد أن تكون المدينة رقمية.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أن الشركة المنفذة لمدينة العدالة رغبت في وجود تعديلات عليها، وتعديلات على التصور الهندسي، حتى يتم العمل داخل المدينة بالشكل الأمثل.

وتابع: “حرصنا على أن تحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب”، مؤكدا أن شبكة البيانات تم تأمينها بشكل كامل.

السيسي: شبكة البيانات في مصر مؤمنة بشكل كامل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم الحرص على إنشاء رقمنة في مصر لتحقق التقدم المطلوب، مؤكداً أن شبكة البيانات تم تأمينها بشكل كامل.

الرئيس السيسي: حققنا قدرا كبيرا من التقدم في الرقمنة لكنه مازال غير كافٍ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “هدفنا الاستفادة من قدرات الإنسان لتحقيق التنمية، وحققنا قدرا كبيرا من التقدم في الرقمنة، لكنه مازال غير كافٍ”.

وقال عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أن مصر تعتبر نقطة ومحورًا رئيسيًا لنقل البيانات في العالم، مؤكدًا أنه من الضروري تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر كمنطقة رئيسية لنقل البيانات في العالم.

وأضاف أنه “كان لا بد أن نجهز بنية تحتية رقمية قوية، من أجل إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، والتي تمت بتكلفة وصلت مليارات الدولارات”.