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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

جثة سيدة - ارشيفية
جثة سيدة - ارشيفية

قررت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس سائق خمسيني 4 أيام على ذمة التحقيقات، في إتهامه بقتل سيدة ثلاثينية في إمبابة، بسبب رفضها إقامة علاقة معه.

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تفاصيل مقتل سيدة على يد جارها المسن

وطلبت النيابة العامة في الجيزة، تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثمان السيدة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، واعترف المتهم أمام النيابة في الجيزة بجريمته تفصيليا حيث أكد على علمه بأن السيدة تقيم بمفردها لبعض الأوقات بسبب أنها الزوجة الثانية لرجل يحضر إليها بين الحين والأخر.

وقال المتهم في إعترافاته أمام النيابة، أنه كان يعلم أن المجني عليها هي الزوجة الثانية لرجل متزوج من أخرى، وكان يذهب للإقامة مع زوجته الأولى ويحضر إليها بعد أيام، وعلى إثر ذلك حاول مرارا وتكرارا إقامة علاقة غير شرعية مع المجني عليها إلا أنها كانت دائما ترفضه.

إعترافات المتهم: نفسي فيها وهي مش معبراني

وتابع المتهم في إعترافاته، أنه كان يحب المجني عليها وهي كانت تصده وترفضه في كل حين، مضيفا أنه يوم الحادث نشبت بينه وبين المجني عليها مشادة كلامية وقالت له - إنت إيه سيبني في حالي بقى - وقام بضربها على رأسها وفوجئ بفقدانها الوعي فتركها وفر هاربا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد بورود بلاغا متضمنا العثور على جثة سيدة بالغة من العمر 35 عاما، ترتدي كامل ملابسها وبها أثار تعدي على الرأس، ومتزوجة منذ 3 شهور، وهي زوجة ثانية لشخص متزوج من أخر، ومقيمة بمفردها حيث يحضر إليها زوجها بين الحين والأخر.

وشكلت أجهزة مديرية أمن الجيزة، فريق بحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة جار المجني عليها - خمسيني - وقام بالإعتداء عليها بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه، حيث قام بضربها على رأسها وفر هاربا من مسرح الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى إستكمال الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة العامة في الجيزة.

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