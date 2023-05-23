المذيعة شاهيناز جاويش تتهم 3 أطفال بضرب ابنها في النادي| التفاصيل الكاملة

حررت الإعلامية شاهيناز جاويش المذيعة الشهيرة، محضرا بقسم شرطة الدقي اتهمت فيه 3 أطفال بالاعتداء على نجلها داخل أحد الأندية الشهيرة بمنطقة الدقي.

إعلامية تحرر محضرا ضد 3 أطفال

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الدقي تضمن إتهام المذيعة شاهيناز جاويش لـ 3 أطفال بالاعتداء على نجلها داخل أحد الأندية الشهيرة بنطاق القسم، وأرفقت بالمحضر مذكرة تحقيق النادي، والتقرير الطبي الخاص بإبنها وشكوى تقدمت بها إلى لجنة القيم باللجنة الأوليمبية.

ابن الإعلامية شاهيناز جاويش

وقالت الإعلامية شاهيناز جاويش، تم الاعتداء على يوسف ابني داخل النادي في الدقي، اتكاتلوا عليه أكثر من 9 أطفال أكبر منه بـ سنتين على الأقل أعمارهم بين 13 - 14 سنة في الملعب الكبير لمجرد إنه وقع ناحية ما بيلعبوا في الجزء بتاعهم لإصابته في ركبته ومكنش قادر يقوم.

شاهيناز جاويش: دي بلطجة

وتابعت شاهيناز، جه ولد اسمه ع ح بيقوله قوم من هنا يلا، يوسف رد عليه قاله أنت مش شايف إنى مصاب وبعدين أنت بتتكلم كده ليه قام الولد ضاربه بالرجل في رجله وقاله قوم إتصاب في حتة تانية، راح إبني قام ورد الضربة للولد في رجله، راح الولد زاقه بإيده في وشه وصاحبه من أ م جايب يوسف من شعره وكعبله ووقعه في الأرض.

ابن الإعلامية شاهيناز جاويش

وأضافت شاهيناز جاويش، فضلوا يضربوا في يوسف لحد ما جه التالت اسمه م و فضل يضرب في يوسف إبني، في كل جسمه وطبعا باقي الشلة جت وبقت معركة واصحاب إبني كانوا معاه جريوا عليه وحاولوا يحوشوا ويدافعوا عنه وهو مرمي على الأرض لولا ستر ربنا إن صحابه لحقوه كان يوسف راح فيها.

مذيعة: ضربوا إبني في النادي

واستكملت شاهيناز جاويش، بعد الخناقة ما خلصت طفل صغير راح ينادي الأمن عشان يلحق يوسف وساعتها كان وشه متبهدل وطلع الأمن عشان يلحقه، ولما سألت الأمن أنت كنت فين قال أنه واقف على باب الملعب وفيه 2 تاني جوه الملعب والمساحة كبيرة جدا، ومع العلم إن الملعب مراقب بالكاميرات، تخيلوا بقى بدل ما أم طفل فيهم تعتذر أو تقولي ماله إبنك ردت تقولي دي خناقة عيال صغيرة، وكأن اللي حصل ده عادي يعني.

ابن الإعلامية شاهيناز جاويش

ابن الإعلامية شاهيناز جاويش

وأختتمت شيماء قائلة: الموضوع مكنش بلطجة وضرب بس لكن كمان ألفاظ في الخناقة وكل ده لطفل عنده 11 سنة يعني دي أهالي إشتغلت على ولادها وتعبت وقالت عيب وحرام؟، والله لو اتربوا في الأحداث كنا هنقول اه، ممكن نصدق الإجرام ده، أنا غبني بطل تايكوندو واخد مركز أول جمهورية وبطولة سكندريات للتايكوندو 2023 ويشهد كل صغير وكبير على أدبه.