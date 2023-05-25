شاهدت حروف وعلامات مدونة على ملابسي الخاصة.. يارا تستغيث من شقيقة زوجها

يارا فتاة عشرينية، تزوجت قبل ثلاثة أعوام، ولم ترزق بأطفال، وتقدمت إلى محكمة الأسرة في بولاق الدكرور تطلب الخلع من زوجها بسبب أفعال شقيقته معها، التي تراوحت ما بين الحسد الدائم لها والشكوك حول قيام الأخيرة بالقيام بأفعال سحر ودجل لها.

قصة يارا مع شقيقة زوجها

سردت يارا مأساتها في زواجها، والمعاناة التي عاشت فيها بأنها تزوجت منذ ثلاث سنوات من شاب يكبرها بعامين، ومنذ البداية كانت تشعر بأنها ستعاني من المشكلات بسبب شقيقة زوجها التي كانت تتدخل في كل الأشياء وعلى حد قولها «بتدخل في كل كبيرة وصغيرة»، حتى تزوجت يارا وكانت شقيقة زوجها تحضر لزيارتها وتنظر إلى تفاصيل حياتها، وتزايد شكوك الزوجة حول قيام الأخيرة بأفعال سحر وشعوذة لها.

وقالت يارا التي طلبت الخلع من زوجها «من 3 سنين فاتوا، حسام أتقدم لأهلي عشان يتجوزني، وبالفعل أهلي وافقوا والدنيا كانت ماشية زي الحلاوة، مفيش أي مشاكل بيني وبينه ولا مع أسرته، بس أخته كانت بتدخل كتير في حياته وكنت بقول عادي يعني أخته الكبيرة ومالوش غيرها الموضوع عادي، كانت بتقوله يلبس ايه ويخرجني فين وكل حاجة تحط مناخيرها فيها».

يارا تطلب الخلع: أخته بتاعت دجل وشعوذة

وأضافت يارا في دعواها ضد زوجها «بعد 7 شهور اتجوزت حسام وطبعا الشهور دي كانت مرار بردو في شراء أي حاجة في بيتي من أخته، بس كنت بقول يابت بكرة تقفلي باب بيتك وخلاص، واتجوزته وهي اللي اختارت حتى القاعة بتاعت الفرح، ودخلت بيتي، ويوم الصباحية جت أخت حسام وفضلت تفتش في كل حاجة، وتشوف حاجتي وطلعيلي الهدوم أتفرج عليها، وأنا كنت محرجة ومش عايزة اكسفها».

وتابعت الزوجة العشرينية «بس مع مرور الوقت الموضوع بقى رخم وأنا زهقت من طريقتها دي، وزهقت من الحسد في كل حاجة بعملها وبقولها، لحد ما في مرة هي كانت عندي وقالتلي هدخل أوضة النوم أغير هدومي قولتلها طيب روحي الأوضة التانية قالتلي لا عشان المرايا، ودخلت فعلا وغيرت هدومها والموضوع عدى».

زوجة تطلب الخلع: زهقت من حسد أخته

وأشارت يارا «بعد فترة كدة كنت بروق دولاب حسام ولقيت هدومي الداخلية في الدولاب من تحت ووقفت قدامها إيه اللي جاب ده هنا، وأخدته لقيت مكتوب كلام مش مفهوم وحروف غريبة وعلامات إكس غريبة جدا، واخدت الهدوم دي ووريتها لحسام قولتله شايف أنا لقيت إيه قالي يعني مين هيدخل أوضة النوم قولتله مفيش غير أختك أتخانق معايا وقالي شغلي القرأن وبطلي هلاوس، وكلمت والدته قالتلي يابنتي ملناش في الكلام ده».

واختتمت يارا قائلة «قولت لوالدتي على اللي حصل قالتلي إنتي عايزة تخربي بيتك ومش عارفة تعيشي ولا تتعاملي مع أخته وأنا مكنتش غلطانة في حاجة، فروحت لمحامي ورفعت قضية خلع من حسام عشان أخلص من القرف ده».