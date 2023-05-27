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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل جريمة عامل الصيدلية مع طالبة الإبتدائي في مدخل العقار بـ الجيزة

طفلة - أرشيفية
طفلة - أرشيفية

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات اتهام والدة طفلة لطالب بمدرسة ثانوي وعامل بأحد المحلات التجارية في العجوزة، بالاعتداء على صغيرتها خلال توصيله أحد الطلبات داخل عقار بالمنطقة المذكورة.

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تفاصيل اعتداء عامل بصيدلية على طفلة العجوزة

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة العجوزة، تضمن ورود بلاغا من ربة منزل أربعينية تحمل جنسية دولة عربية، وبرفقتها نجلتها 11 سنة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، أتهمت فيه طالب بمدرسة ثانوي تجاري وعامل بإحدى الصيدليات بمنطقة العجوزة بالاعتداء على ابنتها داخل عقار أثناء توصيله أحد الطلبات.

سيدة تتهم عاملا بالاعتداء على طفلتها في الجيزة

 

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم بالغ من العمر 16 عاما طالب بأحد المدارس الثانوي التجاري، ويعمل في أحدى الصيدليات بمنطقة العجوزة.

سيدة تتهم عامل: إعتدى على إبنتي في المدخل 

حيث أدلت والدة الطالبة البالغة من العمر 11 سنة - تحمل جنسية دولة عربية، بأقوالها في المحضر بقيام المتهم الذي يعمل في أحدى الصيدليات بالاعتداء على ابنتها داخل عقار بمنطقة العجوزة، وقيام بابنتها بإخبارها وحضورها لتحرير محضر في المتهم.

وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تمت مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط العقار، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، برئاسة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة القبض على المتهم وبمواجهته قرر قيامه بالدخول إلى العقار لتوصيل أحد الطلبات من الصيدلية لعميل في العقار الذي حررت عنه والدة الطفلة المحضر، وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.

واستمعت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، لأقوال الطالبة المجني عليها ووالدتها، حيث شرحت الأولى ملابسات الواقعة وقيام المتهم بالاعتداء عليها داخل العقار، كما استمعت لأقوال المتهم وقررت عرض الواقعة على النيابة العامة في الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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