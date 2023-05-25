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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد حفلة والدها معها بسبب زوجته الثانية.. قرار عاجل بشأن فتاة المقطم

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

تستكمل نيابة المقطم القاهرة، التحقيقات في واقعة إتهام أب وزوجته الثانية بالإعتداء على ابنته بمنطقة المقطم وتعذ.يبها، والقيام بحفلات ضرب ضد الطفلة الصغيرة.

وأمرت النيابة العامة، بتسليم الفتاة نورهان - من ذوي الإحتياجات الخاصة - إلى والدتها وذلك بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها وعدم تعريض حياتها للخطر، وسرعة ضبط وإحضار الزوجة الثانية المتهمة مع والد الفتاة في الواقعة.

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تفاصيل حفلة الاب مع ابنته في المقطم

كما أمرت جهات التحقيق في القاهرة، بضبط وإحضار الزوجة الثانية للمتهم، لإشتراكها معه في التعدي على الطفلة، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات المتواجدة بجسدها، مع إستدعاء والدتها - زوجة المتهم الأولى - للإستماع إلى أقوالها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغا من سيدة إتهمت فيه زوجها بالإعتداء على إبنتهما في المقطم بالإشتراك مع زوجته الثانية، وإقامة حفلات ضرب على المجني عليها.

تفاصيل تعدي أب على ابنته في القاهرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى موقع البلاغ وتم العثور على الطفلة والتحفظ عليها، كما ألقت أجهزة المباحث القبض على الأب المتهم، وتم إصطحابه إلى ديوان قسم الشرطة وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه جريمة ضرب والإعتداء على إبنته بالإشتراك مع زوجته الثانية، حيث شكلت فرق المباحث فريق بحث لسرعة ضبط وإحضار الزوجة الثانية للمتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة مسن في المقطم

من جانبها قررت جهات التحقيق في القاهرة، التصريح بدفن جثة مسن عث على جثته في ظروف غامضة داخل منزله بمنطقة المقطم، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المقطم، تضمن بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالمقطم، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ،

تبين العثور على جثة مالك الشقة ويدعى في بداية العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنَّ الجثة في حاله تعفن، كما تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتمّ العثور على متعلقاته الشخصية.

المقطم فتاة المقطم مديرية امن القاهرة القاهرة

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