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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقي خدته شتايم.. اعترافات سائق شركة توصيل متهم بالتحرش بفتاة في القاهرة

المتهم
المتهم

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في إتهام سيدة لـ سائق سيارة شركة خاصة بالتوصيل، بالتحرش بها ومعاكستها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة.

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فتاة تتهم سائق شركة توصيل بالتحرش بها

وأعترف المتهم أمام جهات التحقيق في القاهرة، بارتكابه الواقعة تفصيليا، حيث قرر بأن الفتاة قامت بطلب سيارة عبر التطبيق الخاص بالشركة، وقام بالوصول إليها وتوصيلها إلى المكان، إلا أنها لم تدفع له قيمة الرحلة المطلوبة منها.

وقال المتهم في إعترافاته أمام جهات التحقيق، بأنه قام بالتعدي عليها بالسب والشتائم لأنها أخبرته بعدم إمتلاكها قيمة الرحلة، وأعتقدت هي أنه يحاول التحرش بها، وقام بتركها وغادر المكان وفوجئ بالقبض عليه، حيث طلبت جهات التحقيق في القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة.

الداخلية تكشف تفاصيل منشور فتاة الشروق

وقررت الفتاة في أقوالها، بقيام المتهم سائق السيارة التابعة لإحدى شركات التوصيل بالتحرش بها ومعاكستها وسبها بأبشع الألفاظ، وقيامها بوضع المنشور على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك تتهم فيه السائق بالتعدي عليها والتحرش بها ومعاكستها.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول منشورا على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تضمن تعرض فتاة للتحرش والإعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل أثناء إستقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

عاكسني وأتحرش بيا.. اقوال فتاة الشروق

وشكلت الأجهزة الأمنية في القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات، توصلت جهوده لتحديد هوية صاحبة الشكوى، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، وباستدعائها وسؤالها قررت بقيام سائق تابع لإحدى شركات التوصيل بالتعدي عليها ومعاكستها والتحرش بها.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على دبلوم مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ، أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تفصيليا أمام أجهزة أمن القاهرة، وعلل ذلك بسبب عدم سداد فتاة الشروق لقيمة الرحلة التي طلبتها بالسيارة والتعدى عليه بالسب والشتم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأستمعت لأقوال الفتاة المجني عليها وإعترافات المتهم سائق السيارة.

القاهرة سائق شركة مديرية امن القاهرة فتاة الشروق سيارة توصيل تطبيق توصيل شهير

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