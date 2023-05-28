مفاجأة بعد وفاة زوجها.. منال: طلع مطلقني غيابي من 2006 ولدي منه 3 أطفال

منال زوجة أربعينية في نهاية العقد الخامس من عمرها.. وقفت داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر تشكو غدر زوجها، الذي توفي قبل ثلاثين يوما من حضورها المحكمة وترك لها سيناريو من سيناريوهات الأفلام والمسلسلات، فقد تقدمت السيدة منال للحصول على معاش زوجها فوجئت في الأوراق بأنها مطلقة منذ عام 2006.

قصة منال مع زوجها بعد وفاته

مشكلة منال الزوجة الأربعينية مع زوجها أكتشفتها بمحض الصدفة، فقد توفى زوجها قبل شهر وذهبت لاستخراج المعاش الخاص بها وطلبت الجهات منها استخراج قيد عائلي، وذهبت إلى الأحوال المدنية لاستخراج وثيقة القيد إلا أنها كانت المفاجأة فقد اكتشفت أنها مطلقة غيابيا منذ عام 2006.

سيدة - أرشيفية

وسردت منال الزوجة الأربعينية، قصتها مع زوجها قائلة «تزوجت قبل أعوام كثيرة.. ورزقت بثلاثة أطفال من زوجي أخرهم في عام 2010، وتوفي زوجي قبل شهر، وبعد الإنتهاء من الدفن والعزاء خرجت لاستخراج واستكمال أوراق المعاش حتى أستطيع الصرف على المنزل، وكانت المفاجأة بالنسبة لي عندما طلب مني استخراج وثيقة قيد عائلي».

منال: طلع مطلقني من 2006 وخلف مني

وتابعت منال قائلة «روحت الأحوال المدنية عشان أطلع القيد العائلي ووقفت مع الناس وطلبت إستخراج الوثيقة، ولما جيت على الشباك الموظفة قالتلي حضرتك مطلقة من سنة 2006 قولتلها لا طبعا أكيد في حاجة غلط، مطلقة إزاي وأنا مخلفة طفلة في 2010 من جوزي، قالتلي الورق بيقول كدة حضرتك».

سيدة - أرشيفية

وأضافت منال «خرجت من الأحوال المدنية الدنيا بتلف وتدور بيا، مش عارفة إيه اللي أنا سمعته ده طيب يمكن يكون تشابه أسماء أو غلط، روحت لمكتب المحامية نهي الجندي وطلبت منها تفهمني إيه الكلام ده، وللأسف طلع الكلام صحيح، جوزي طلقني غيابي في 2006 ورغم كدة خلفت منه في 2010 الله يسامحه بقى».

المحامية نهى الجندي

نهى الجندي: المعاش فضح الزوج بعد وفاته

وقالت المحامية نهي الجندي بأنها تقدمت بدعوى إثبات رجعية للعلاقة الزوجية بمحكمة أسرة مدينة نصر، وذلك لإثبات أن الزوج طلق زوجته غيابيا في 2006 ولم يخطرها بالرجوع، وعلى الرغم من ذلك أنجبت منه طفلة في عام 2010 وبمحض الصدفة ذهبت الزوجة بعد وفاة زوجها لإستخراج قيد عائلي فكانت المفاجأة بأنها مطلقة غيابيا.