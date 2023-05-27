ألوان هدومِك في البيت بيئة وعشوائية .. رحاب تطلب الخلع من زوجها

رحاب سيدة أربعينية تقدمت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب خلافات بينهما على ألوان ملابسها في منزل الزوجية، حيث طلبت الخلع من زوجها بسبب رفضه التام لملابسها والتنمر بشكل دائم على ألوان ملابسها.

قصة رحاب مع زوجها

اقامت السيدة الأربعينية دعوى خلع من زوجها في محكمة مصر الجديدة، وذلك لقيامه بالتنمر على ألوان ملابسها الخاصة في منزل الزوجية وإعتراضه الدائم على الألوان حيث دائما ما كان يردد لها «ألوانك كلها ألوان بيئة ومش عاطفية».

وقالت رحاب في قصتها «أنا عندي 40 سنة ومتجوزة بقالي 3 سنين من جوزي محمود، كنت بشتغل في مكتب في وسط البلد وهو كان بيتعامل مع المكتب عندنا وبعدها أتقدم عشان يتجوزني، وأهلي وافقوا وفعلا أتخطبنا وبعدها أتجوزته، وفي شهر العسل كانت الأمور طبيعية جدا ومفيش اي مشاكل بيني وبينه».

رحاب تطلب الخلع: ده مش طبيعي

وتابعت رحاب في شكواها ضد زوجها «بعد شهر العسل كنا سهرانين أنا وهو سوا وكنت لابسة لبس بيت ولونه أصفر، وبعدين أول ما شافني قالي إيه الألوان دي يابنتي، غيري ياشيخة إيه ده، ودخلت الأوضة غيرت هدومي ولبست لبس لونه أحمر ورجعت له قالي إنتي مصممة بقى على الألوان دي، دي ألوان بيئة وعشوائية».

وأضافت رحاب «المهم اليوم عدى معاه وفضلت بقى أنا في القصة دي فترة كبيرة، كل ما ألبس لون مايعجبهوش، مفيش غير الأبيض والأسود بس هو اللي عاجبه وشايفه رومانسي وشيك جدا، لكن كل ألوان الهدوم بالنسبة له عشوائية وبيئة».

وأكملت الزوجة الأربعينية «إتكلمت معاه كتير أنا وهو سواء بالذوق أو بالخناق مش فاهمة يعني مفيش غير الأبيض والأسود بس لكن كل حاجة هو شايفها عشوائية إزاي يعني، وسألته في مرة طيب أنت تقصد شكل هدومي أو الأستايل قالي لا الألوان دي بتاعت ناي عشوائية، وكلمت ماما ومامته بردو مفيش حلول».

واختتمت رحاب قائلة «طلبت منه الإنفصال في هدوء قالي مش موافق وفيها إيه لما تلبسي اللونين دول بس، ولما أكون برا إلبسي الباقي، سكت وكلمت محامي واحدة صاحبتي رفع لي قضية خلع عشان أخلص منه وأرتاح من الضغط ده».