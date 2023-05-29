ماس كهربائي.. إصابة 23 شخصا في حريق جهاز مدينة 15 مايو.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران حتي الطابق الخامس .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو .

تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ ، وتم اخلاء المبنى من الموظفين والمواطنين بعد ان تصاعدت الادخنة من داخل المبنى .

وأصيب ٢٣ موظفاً بالجهاز ومواطنا من المترددين علي الجهاز باختناقات وجارٍ اسعافهم ، بينما قام شخص بالقفز من الطابق الخامس هرباً من النيران ليصاب بكسور .

وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي في تكييف باحد الطوابق وراء نشوب الحريق وامتددت النيران من الطابق الاول للطابق الخامس وتم تدمير جزء كبير من واجهة المبني .

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