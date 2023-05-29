عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوع من الترفيه.. هشام إسماعيل يعلق على أوضاع الكرة المصرية

صدى البلد

علق الفنان هشام إسماعيل على أوضاع الكرة في مصر ، بعد أزمة مباراة إنبي وفيوتشر أمس .

وكتب هشام من خلال حسابه على فيس بوك:" ماتيجوا نعمل المنافسة الرياضية فى مصر كنوع من الترفيه و التغيير  سنتين تنافس شريف و سنتين تنافس زى اللى بيتعمل دلوقتى😄  


سنتين الرعاة يتفتح لهم الباب بشفافية و يختاروا النادى اللى يعجبهم بحرية و يدفعوا و يستثمروا و حق البث التليفزيوني متقارب زى الدورى الانجليزى طبقا لاعتبارات المشاهدة وأهميته اللاعيبة فى كل نادى  ".

وتابع : و سنتين الراعى يكون واحد بس موجه لنادى واحد بس و يسفلت حقوق باقى الأندية.

 

واضاف : سنتين قوانين محترمة و حكام محايدة و لوائح واضحة و شباب بيفهم فى الادارة الرياضية و سنتين لوايح مطاطة وحاج عامر و اختيار حكام بالمزاج و الڤار عطلان معلش .

 

سنتين خطاب اعلامى رياضى متزن و محايد فعلا و هدفه الارتقاء بالرياضة المصرية و سنتين هدفه كسب ود اللى معاهم الرعاية و الفلوس و يقبضوا و يتفسحوا معاهم طب و الله الدنيا ح تبقى لذيذة جدا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وكالة “موديز” تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي

36 ألف جنيه| رفع إعفاء ضريبة الدخل والمرتبات..و 8 فئات معفاة من السداد

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

دولة أفريقية تكشف عن مفاوضات بشأن استضافة قاعدة عسكرية روسية علي أراضيها

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الضريبة على الدخل

دار الإفتاء: يجوز ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تعثر على وجه الرئيس السادس عشر لـ أمريكا فى ثمرة فاكهة

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ