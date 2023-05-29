نوع من الترفيه.. هشام إسماعيل يعلق على أوضاع الكرة المصرية

علق الفنان هشام إسماعيل على أوضاع الكرة في مصر ، بعد أزمة مباراة إنبي وفيوتشر أمس .

وكتب هشام من خلال حسابه على فيس بوك:" ماتيجوا نعمل المنافسة الرياضية فى مصر كنوع من الترفيه و التغيير سنتين تنافس شريف و سنتين تنافس زى اللى بيتعمل دلوقتى😄



سنتين الرعاة يتفتح لهم الباب بشفافية و يختاروا النادى اللى يعجبهم بحرية و يدفعوا و يستثمروا و حق البث التليفزيوني متقارب زى الدورى الانجليزى طبقا لاعتبارات المشاهدة وأهميته اللاعيبة فى كل نادى ".

وتابع : و سنتين الراعى يكون واحد بس موجه لنادى واحد بس و يسفلت حقوق باقى الأندية.

واضاف : سنتين قوانين محترمة و حكام محايدة و لوائح واضحة و شباب بيفهم فى الادارة الرياضية و سنتين لوايح مطاطة وحاج عامر و اختيار حكام بالمزاج و الڤار عطلان معلش .

سنتين خطاب اعلامى رياضى متزن و محايد فعلا و هدفه الارتقاء بالرياضة المصرية و سنتين هدفه كسب ود اللى معاهم الرعاية و الفلوس و يقبضوا و يتفسحوا معاهم طب و الله الدنيا ح تبقى لذيذة جدا.