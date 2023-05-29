السفير رؤوف سعد: أمن الإنسان الغذائى أصبح معرضا للخطر

ألقى السفير رؤوف سعد عضو مجلس أمناء المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة كلمة بمؤتمر القادة الدينيين للحفاظ على البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى مستهل جلسات المؤتمر بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال السفير رؤوف سعد فى كلمته: هذا المجلس المجتمع يستحق أن ينال كل الاحترام لانه بهذه التركيبة الحضارية المشرفة ينتقل من الحوار التقليدي إلى التفاعل بين الأديان، إذ يحقق نقلة فى رسالة الأديان من المجال الروحي إلى المجال العملي.

وأضاف السفير رؤوف سعد: أن أمن الإنسان مثل الماء والغذاء والطاقة أصبح معرض للخطر لذلك التعامل معها هام جدا، فالطبيعة غاضبة والتحديات التى نواجهها والمتعلقة بالقضايا الحياتية للإنسان باتت مهددة بفقدان السيطرة على الأرض.

واعتبر السفير رؤوف سعد أن تغير المناخ ساهم قد ساهم فى إفراز اللاجئ البيئى، إما نتيجة للنزاعات أو تدهور واضطراب المناخ، هذا بالإضافة للهجرة غير الشرعية نتيجة الجرائم البيئية والجور على الطبيعة.

واختتم السفير رؤوف سعد كلمته قائلا: الإنسان مهما أخطأ لا يجب وضع كل الأسباب عليه، وإنما جزء كبير منها هو التقدم الصناعى فهو سبب رئيسي للتلوث، لذلك لا تتوقف المهمة اليوم لهذا المؤتمر وإنما نحتاج ورش عمل للتطوير بالإشراف من رجال الدين ووضع مفاهيم مشتركة للحفاظ على البيئة.

وألقى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفى ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة كلمة ترحيب بالحضور بالنيابة عن المركز المسيحى الإسلامى والذى أشرف على تنظيم مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة بكلمة افتتاحية رحب فيها بالجميع وبحضور ممثلين عن وزارة البيئة والأزهر وبيت العائلة المصرية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة الشرفى فى كلمته: لقد خلق الله الإنسان وأوكل له عمارة الأرض والحفاظ على الخليقة الجميلة ولكن فشل الإنسان فى هذه الأمانة التي أوكلت إليه ولم يصونها ولذلك الخليقة الآن تئن وتصرخ وذلك يأتي في أشكال متنوعة.

واعتبر رئيس الأساقفة الشرفي: أن المشكلات البيئية تتمثل في الزلازل وتغير المناخ والسيول و المجاعات والجفاف، مضيفًا نحن نجتمع لكي نعرف أخطاءنا في عدم الحفاظ على البيئة وكيف نعود ونعتني بالخليقة التى أعطاها لنا الله.

حضر المؤتمر الشيخ نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع وزارة البيئة بحضور سعادة السفير رؤوف سعد ممثلا عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية وعضو مجلس أمناء المركز المسيحي الإسلامي بالكنيسة الأسقفية، وبالشراكة مع بيت العائلة المصرية ممثلة فى نيافة الأنبا إرميا أمين عام بيت العائلة المصرية والشيخ أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة.