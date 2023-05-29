عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير رؤوف سعد: أمن الإنسان الغذائى أصبح معرضا للخطر

صدى البلد

ألقى السفير رؤوف سعد عضو مجلس أمناء المركز  المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة كلمة بمؤتمر القادة الدينيين للحفاظ على البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى مستهل جلسات المؤتمر بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. 

وقال السفير رؤوف سعد فى كلمته: هذا المجلس المجتمع  يستحق أن ينال كل الاحترام لانه بهذه التركيبة الحضارية المشرفة ينتقل من الحوار التقليدي إلى التفاعل بين الأديان، إذ يحقق نقلة فى رسالة الأديان من المجال الروحي إلى المجال العملي. 

وأضاف السفير رؤوف سعد: أن أمن الإنسان مثل الماء والغذاء والطاقة أصبح معرض للخطر لذلك التعامل معها هام جدا، فالطبيعة غاضبة والتحديات التى نواجهها والمتعلقة بالقضايا الحياتية للإنسان باتت مهددة بفقدان السيطرة على الأرض.

واعتبر السفير رؤوف سعد أن تغير المناخ ساهم قد ساهم فى إفراز اللاجئ البيئى، إما نتيجة للنزاعات أو تدهور واضطراب المناخ، هذا بالإضافة للهجرة غير الشرعية نتيجة الجرائم البيئية والجور على الطبيعة. 

واختتم السفير رؤوف سعد كلمته قائلا: الإنسان مهما أخطأ لا يجب وضع كل الأسباب عليه، وإنما جزء كبير منها هو التقدم الصناعى فهو سبب رئيسي للتلوث، لذلك لا تتوقف المهمة اليوم لهذا المؤتمر وإنما نحتاج ورش عمل للتطوير بالإشراف من رجال الدين ووضع مفاهيم مشتركة للحفاظ على البيئة.

وألقى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفى ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة كلمة ترحيب بالحضور بالنيابة عن المركز المسيحى الإسلامى والذى أشرف على تنظيم مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة بكلمة افتتاحية رحب فيها بالجميع وبحضور ممثلين عن وزارة البيئة والأزهر وبيت العائلة المصرية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة الشرفى فى كلمته: لقد خلق الله الإنسان وأوكل له عمارة الأرض والحفاظ على الخليقة الجميلة ولكن فشل الإنسان فى هذه الأمانة التي أوكلت إليه ولم يصونها ولذلك الخليقة الآن تئن وتصرخ وذلك يأتي في أشكال متنوعة. 

واعتبر رئيس الأساقفة الشرفي: أن المشكلات البيئية تتمثل في الزلازل وتغير المناخ والسيول و المجاعات والجفاف، مضيفًا نحن نجتمع لكي نعرف أخطاءنا في عدم الحفاظ على البيئة وكيف نعود ونعتني بالخليقة التى أعطاها لنا الله.

حضر المؤتمر الشيخ نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع وزارة البيئة بحضور سعادة السفير رؤوف سعد  ممثلا عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية وعضو مجلس أمناء المركز المسيحي الإسلامي بالكنيسة الأسقفية، وبالشراكة مع بيت العائلة المصرية ممثلة فى نيافة الأنبا إرميا أمين عام بيت العائلة المصرية  والشيخ أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة.

مؤتمر القادة الدينيين كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وزيرة البيئة السفير رؤوف مسعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من روسيا بعد هجمات أوكرانيا على المناطق الحدودية

ليلة بلا نوم.. زوجة زيلينسكي تنشر فيديو لأطفال يبحثون عن مأوى بكييف

للسيطرة على الأقصى.. مفتي فلسطين يحذر من تداعيات تشكيل لوبي جبل الهيكل

مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني في مطار القاهرة.. صور

ماذا يحدث عند قراءة سورة الواقعة 14 مرة بعد العصر؟.. تفتح لك 3 أبواب

ثبات الجنيه المصري مقابل الدولار.. هل تتحقق المفاجأة؟.. وهذا موقف السوق السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تعثر على وجه الرئيس السادس عشر لـ أمريكا فى ثمرة فاكهة

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ