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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أول قمر صناعي عسكري لكوريا الشمالية| اليابان تأمر بإسقاطه.. والجارة الجنوبية تهدد بتكثيف العقوبات

صدى البلد

أفادت تقارير سابقة بأن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة البحرية الدولية (IMO) أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 مايو و 11 يونيو من هذا العام. تقوم الإدارات اليابانية ذات الصلة بجمع المعلومات وتحليلها.

في منتصف شهر مايو، تفقد كيم جونغ أون وابنته الاستعدادات لإطلاق أول قمر صناعي استطلاع عسكري لكوريا الشمالية، وأعلنا الأهمية الاستراتيجية لامتلاك القمر الصناعي على خلفية اشتداد "المؤامرة الإمبريالية الأمريكية". وتعتبر اليابان إطلاق كوريا الشمالية للأقمار الصناعية ذريعة لإطلاق صاروخ باليستي. حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأكد كوريا الجنوبية، "أنه إذا أطلقت كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا للاستطلاع، فسنبذل المزيد من الجهود لجعلها أكثر عزلة عن الدبلوماسية الدولية، وندعو المجتمع الدولي إلى التنفيذ الفعال للعقوبات ضدها.

اليابان ترفع حالة التأهب القصوي

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيرويتشي ماتسونو، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن طوكيو ستنضم إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في حث بيونغ يانغ على عدم إطلاق القمر الصناعي الذي تعتبره طوكيو غطاء لإطلاق صاروخ باليستي.

وأضاف ماتسونو هيرويتشي، "أصدر رئيس الوزراء تعليماته لمختلف الإدارات الوظيفية بجمع المعلومات، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والدول ذات الصلة، وحث كوريا الشمالية على عدم الإطلاق، والاستكمال الاستعدادات في حالة الطوارئ ".

كما أكد أنه من الممكن أن يحلق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي فوق المنطقة القريبة من جزر ساكيشيما اليابانية.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين اليوم، إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تحت ستار إطلاق قمر صناعي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما أمر وزير الدفاع الياباني، ياسويتشي قوات الدفاع الذاتي بإسقاط الصاروخ الكوري الشمالي إذا كان يهدد الأراضي اليابانية.

كوريا الجنوبية تحذر من إطلاق القمر الإصطناعي

قال تشو تاي يونج، رئيس مكتب الأمن القومي بكوريا الجنوبية ، إن بيونج يانج قد تطلق "قمر الاستطلاع العسكري 1" في المستقبل القريب.

حيث قال تشو في برنامج تابع لوكالة أنباء يونهاب الكورية، "إنه إذا أطلقت كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا للاستطلاع، فسنبذل المزيد من الجهود لجعلها أكثر عزلة عن الدبلوماسية الدولية، وندعو المجتمع الدولي إلى التنفيذ الفعال للعقوبات ضدها.

وأضاف، سنتبنى بشكل مشترك عقوبات أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية مع البلدان التي لها نفس الموقف.

وأكد تشو، أن الأهم هو جعل كوريا الشمالية تدرك بوضوح أنها لم تعد قادرة على الاعتماد على أفعال مثل النجوم المتساقطة والتجارب النووية لاكتساب شعور بالوجود في المجتمع الدولي، وبهذه الطريقة لا يمكنها الحصول على منافع اقتصادية.

وقال تشو تاي يونج، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أعلن أنه سيطلق قمرًا صناعيًا للاستطلاع قبل نهاية أبريل، لكن لم يتم تنفيذه بعد، ويبدو أن كوريا الديمقراطية واجهت مشكلات مختلفة.

الزعيم الكوري يتفقد أول قمر اصطناعي للتجسس

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في بلاده وأعطى الضوء الأخضر لإطلاق "خطة عمله المستقبلية"، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت الوكالة إن كيم اجتمع مع اللجنة غير الدائمة المكلفة بالإعداد لإطلاق القمر الاصطناعي قبل أن يتفقده، وفق وكالة فرانس برس.

كان زعيم كوريا الشمالية أعلن في منتصف أبريل الماضي أن بناء القمر اكتمل وأمر بإطلاقه.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع على تأكيد بيونج يانج أنها أطلقت بنجاح صاروخها الباليستي الجديد العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب (آي سي بي ام) في خطوة تعكس تقدما كبيرا في برنامج التسلح الكوري الشمالي.

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