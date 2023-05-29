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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: 114.6 مليون جنيه إجمالي قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 أكد  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم الاستفادة من قروض مشروعات شباب الخريجين بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لأبناء الدقهلية لتوفير حياة كريمة لهم وذلك من خلال تطبيق أفكار ومقترحات جديدة لتوسيع قاعدة الاستفادة لدى الشباب وراغبى العمل الحر.

وأشار إلى ان ذلك لن يحدث الا بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية وفى مقدمتها الوحدات المحلية مع إدارة الجهاز بديوان عام المحافظة ومع جميع الجهات المانحة لقروض إقامة المشروعات بنطاق الدقهلية ومنها جهاز مشروعك وجهاز تشغيل شباب الخريجين وصندوق التنمية المحلية والصندوق الاجتماعي والاسر المنتجه بالتضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية لاجتماع مجلس إدارة جهاز شباب الخريجين بالمحافظة وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ووفاء عثمان مدير عام الجهاز، ومسئولى قطاعات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتربية والتعليم، والشباب والرياضة مديرى الشئون المالية والإدارية والحسابات والشئون القانونية والتفتيش والمتابعة وبناء وتنمية القرية، وبرنامج مشروعك.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لأعمال الجهاز خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين خلال الفترة الماضية وحتي الان بلغت 114.6 مليون جنيه استفاد منها 13006 شاب وفتاة ( 6192ذكور - 6814 أناث ) علي مستوي المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية لمديرة عام الجهاز بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الحاصلة على القروض ومدى جديتها وضرورة انتظام أصحابها فى السداد حرصا على توفير التمويل لمشروعات اخرى.

كما وجه المحافظ لضرور التنسيق بين كافة الجهات المانحة للقروض بنطاق المحافظة لتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة فيما بينها للاستفادة منها في عمليات منح القروض للمتقدمين عليها.

وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات

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