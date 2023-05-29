أحمد ناجي مشرفا على مدربي حراس الأهلي

اعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، تولي احمد ناجي منصب الاشراف علي مدرب حراس مرمي النادي الأهلي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أحمد ناجي يعلن توليه منصب الإشراف على مدربي حراس المرمى في الأهلي ".

كشف أحمد ناجي ، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني والأهلي الأسبق، عن السر الخفي وراء تراجع مستوى حراس مرمى الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح :" السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى حراس الزمالك هو عدم الاستقرار الذي يعاني منه النادي الأبيض.

وتابع :وبسبب عدم الاستقرار تجد قرارات غير منضبطة مثل" اللي يلعب وحش يقعد" ده امر غير مقبول في رأيي.

وواصل:" يجب منح حارس المرمى الثقة الكاملة لو أخطأ، لأنه وقتها هيرجع ويكون أقوى من الاول، وشوفنا ده في رد فعل الجهاز الفني للأهلي مع الشناوى لما أخطأ.

واستكمل:" صعب تقييم حراس الزمالك في هذا الوضع غير المستقر، لكن مثلا احمد الشناوي حارس بيراميدز هو أمير الموهوبين.

وواصل :" هناك محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب يقدم مستوى رائع، وأيضًا الهاني سليمان.

واختتم :" فكرة التقييم هتكون مبنية على الحراس الذين يمتلكون عدد كبير من الساعات الدولية أمثال الشناوى في الأهلي.