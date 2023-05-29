اشتري وخد الجنسية.. وكيل غرفة التطوير العقاري يكشف تفاصيل محفزات الشراء بمصر

قال المهندس باسل شعيرة، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الاجتماع مع رئيس الوزراء كان مثمرا جدا.

وأضاف المهندس باسل شعيرة، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان هناك دعم وتحفيز قوي من رئيس الوزراء ومن وزير الإسكان بخصوص القطاع العقاري بصفة عامة وبعض الموضوعات المؤثرة في القطاع العقاري".

وأشار: "ارتفاع الأسعار والخامات أثرت بشدة على الشركات"، موضحا: "تم مناقشة قضية تصدير العقارات وهو من الموضوعات المهم".

وأوضح: "اقترحنا محفزات خاصة بالإقامة والجنسية وحجم العقار، واللجنة العليا للاستثمار فتحت الباب أمام تملك العقارات للأجانب وهذا شيء إيجابي، وناقشنا المحفزات التي من الممكن أن تطرح في هذا الشأن".

وتابع: "رئيس الوزراء وعد بأن تكون هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء لتيسير الإجراءات في هذا الشأن، ونحن نقوم بإعداد خطة لهذا الموضوع وآليات التنفيذ".

